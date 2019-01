Elisa: nuovo singolo “Anche fragile” testo e video cantato a Sanremo 2019

Dopo il successo del singolo di Elisa “Se piovesse il tuo nome”, venerdì 18 gennaio è uscito in radio e in digitale la canzone “Anche Fragile“, estratta dall’ultimo album “Diari Aperti”.

Elisa salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, che la vedrà tornare come super ospite .

“Torno con la stessa emozione enorme, la stessa elettricità, la stessa fame, la stessa tensione buona e naturale che ho quando aspetto che chiamino il mio nome da dietro le quinte. Si trasforma tutto in gioia e gratitudine appena il maestro dà l’attacco e comincia la musica. Allora a prestissimo Sanremo”

Elisa, Anche fragile

Tienimi su quando sto per cadere

Tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole

Io non te lo chiedo mai

Ma portami al mare, a ballare

Non ti fidare

Sai quando ti dico che va tutto bene così

E perdonami, sono forte, sì

Ma poi sono anche fragile

Non serve a niente di particolare

Solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale

Non si dice mai, ma voglio impegnarmi

Salvare un pezzo di cuore

Io non vivo senza sogni e tu sai che è così

E perdonami se sono forte, sì

E se poi sono anche fragile

Vieni qui

Ma portati gli occhi e il cuore

Io ti porto un gelato che non puoi mangiare

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi allontanare

Invece dimmi cosa ti andrebbe di fare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai

Io un confine non lo so vedere

Sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose

Lo trovi pericoloso e non sai come prendermi, mi dici

Ma non so se ti credo

Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero?

Mi cercheresti davvero?

Quella forte, sì, però anche quella fragile

Vieni qui

Ma portati anche gli occhi e il cuore

Io so disobbedire questo lo sai bene

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare

Stiamo a vedere dove possiamo arrivare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai, mai, mai

Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Vieni qui

Ma portati anche gli occhi e il cuore

Io ti porto un gelato che non puoi mangiare

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare

Stiamo a vedere dove possiamo arrivare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai, mai, mai

Mai, mai, mai, mai, mai, mai







