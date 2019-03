Far East Cosplay Contest. 1 Maggio 2019 a Udine

Il cosplay contest si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama eventi FEFF: in centro a Udine sfileranno e si esibiranno i personaggi dei manga, degli anime, dei fumetti, dei videogiochi e dei film di provenienza panasiatica. La città si colorerà e si animerà di supereroi, mostri, guerrieri e creature leggendarie, grazie alla bravura dei performer che sapranno trasportarci all’interno del loro mondo. Chi meglio saprà riprodurre il costume originale e impersonare il proprio personaggio, sarà eletto vincitore e ricoprirà il titolo di “Best Italian Far East Cosplayer” e sarà premiato con un viaggio in Giappone (Tyo) A/R offerto da Turismo 85, oltre ad aggiudicarsi di diritto la partecipazione in giuria a Lucca Comics & Games. E gli altri vincitori? Una console Xbox One X offerta da The King of Games, un buono per un viaggio presso l’agenzia Anniverdi e molte altre sorprese! A fare da madrina e a presentare la competizione, anche quest’anno non potevamo rinunciare alla meravigliosa Giorgia Cosplay, ormai pilastro dell’evento. Vi aspettiamo tutti per scoprire assieme le novità di questa edizione!

Filling the centre of Udine with characters from manga, anime, comics, video games and films of Pan-Asian origin, the cosplay contest has grown into one of the most eagerly-anticipated events in the FEFF calendar. The city will be taken over by superheroes, monsters, warriors and legendary creatures, all created through the skill of the cosplayers whose mind-bogglingly accurate costumes and accessories will take us on a journey to other worlds. The contestant with the most amazing costume and who best personifies their character will be given the title of “Best Italian Far East Cosplayer”, winning a place on the Lucca Comics & Games festivals jury. In addition, the winner will win a round-trip ticket to Japan, offered by Turismo 85. And for all the others? An Xbox One X offered by The King of Games, a voucher for a trip organised with Anniverdi travel and plenty of other surprises too! Once again, patroness and presenter of the event will be the wonderful Giorgia Cosplay, now a FEFF regular. So come along and let’s discover this exciting new edition of the Far East Cosplay Contest together!

REGOLAMENTO 2019 FAR EAST FILM COSPLAY CONTEST 1 – Date degli eventi Far East Film Cosplay Contest avrà luogo mercoledì 1 maggio 2019 alle ore 16:00 in Piazza San Giacomo, in centro a Udine. In caso di maltempo il contest si svolgerà presso la Loggia del Lionello. Saranno a disposizione dei camerini per il cambio abito. 2 – Iscrizioni I partecipanti potranno pre-iscriversi entro lunedì 15 aprile 2019 al link http://bit.ly/2mx7zSy Dopo tale limite ci si potrà iscrivere personalmente il giorno della gara, mercoledì 1 maggio 2019 dalle 11:00 alle 15:00 presso l’apposito info point in Piazza San Giacomo (in caso di sole) o Loggia del Lionello (in caso di pioggia). È possibile partecipare all’evento anche in maniera non competitiva, sfilando con il proprio costume. In questo caso si prega comunque di comunicare la propria presenza inviando una mail a cosplayfeffcontest@gmail.com. Per la sfilata non competitiva sono ammessi anche costumi a tema non orientale. 2 bis – Materiale audio e immagini I partecipanti che vogliono avere la loro colonna sonora durante l’esibizione, dovranno inviare il file audio in formato MP3 alla mail cosplayfeffcontest@gmail.com entro il 15 aprile. Per chi si propone con costumi di serie poco conosciute o con varianti poco note, si chiede di inviare un’immagine in formato jpeg del personaggio originale alla mail cosplayfeffcontest@gmail.com o portarla stampata nella giornata del contest. Chi si iscriverà sul posto potrà portare il file audio su una chiavetta USB contrassegnata con il proprio cognome e contenente solo 1 traccia audio. Chi si iscriverà sul posto dovrà portare tassativamente una stampa dell’immagine del personaggio originale del proprio cosplay. L’organizzazione non è responsabile di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti. 3 – Costi La partecipazione è completamente gratuita. 4 – Tema dei costumi Per concorrere al primo premio (Best Italian Far East Cosplayer) i costumi indossati dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo o dei libri di provenienza giapponese, cinese, coreana o di altri Paesi dell’Estremo Oriente. Il secondo, terzo e quarto premio sono aperti a tutti i cosplayers, anche a tema non orientale. 5 – Giuria La giuria sarà composta da esperti ed appassionati competenti nelle varie tipologie di costumi che possono partecipare e che sono state specificate al punto 4. I giurati non possono partecipare alla gara. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 6 – Condizioni della partecipazione Per partecipare e concorrere come gruppo o coppia, oltre che come singola persona, sarà necessario che tutti i membri del gruppo/coppia si iscrivano in successione come singoli partecipanti, specificando in più un nome che li rappresenti, e che non sia già stato utilizzato da altri gruppi/coppie. 7 – Ordine della sfilata I partecipanti sfileranno secondo l’ordine di iscrizione. Per importanti ragioni organizzative, non sarà possibile modificare l’ordine di sfilata. Per le stesse ragioni, inoltre, gli iscritti che non si presenteranno a sfilare entro un minuto dalla loro chiamata verranno esclusi dalla competizione. 8 – Chiamata e discesa dal palco Le zone dedicate alla sfilata ed al concorso saranno controllate da appositi addetti, che assicureranno il regolare svolgimento della gara, gestiranno il flusso dei partecipanti in entrata e in uscita ed infine verificheranno il rispetto del presente regolamento da parte degli iscritti. 9 – Tempi e modalità di svolgimento della sfilata Ogni partecipante singolo avrà fino a 3 minuti a disposizione, mentre i gruppi avranno fino a 5 minuti a disposizione. 9 bis – Il ritrovo avrà luogo in Piazza San Giacomo (in caso di sole) o presso la Loggia del Lionello (in caso di pioggia) a partire dalle ore 15:00. 10 – Divieti E’ vietato far salire e far sfilare animali sul palco. E’ vietato introdurre armi. E’ vietato ricreare scenette non consone all’evento (volgari, offensive, violente ecc.) e ricreare fiamme libere sul palco o comunque usare sostanze che possono sporcare o rendere scivoloso il palco (è permesso l’uso di coriandoli). 11 – Premi Verranno assegnati i seguenti premi: a. “BEST ITALIAN FAR EAST COSPLAYER”: vincitore assoluto, che verrà assegnato al miglior cosplay (immagine, interpretazione e show) ispirato a film, anime, manga, videogame ecc, rigorosamente estremo orientali. Il vincitore vincerà un viaggio in Giappone (Tyo) A/R offerto da Turismo 85, oltre alla partecipazione come giurato al Cosplay Lucca Comics 2019 e all’entrata al Japan Town di “Lucca Comics & Games” b. “MIGLIOR COSTUME TRATTO DA VIDEOGAME”: premio per il miglior costume tratto da un personaggio o dai personaggi di videogame; vince una console Xbox One X, messa in palio da The King of Games. c. “MIGLIOR REALIZZAZIONE”: il costume realizzato con miglior cura e precisione vincerà un buono da 300€ da spendere in agenzia Anniverdi. d. “BEST COSPLAY NON ORIENTALE”: vince un premio messo in palio da Kimono Flaminia. e. “PREMIO INTERPRETAZIONE” (miglior performance): vince 3 paia di lenti a contatto cosmetiche trimestrali messe in palio da Bella Tentazione. f. “PREMIO PHISIQUE DU ROLE”: vince un premio messo in palio da Japan Primavera. g. “PREMIO COSPLAY KIDS”: vince un premio messo in palio da Città del Sole. h. “PREMIO SIMPATIA”: vince un premio messo in palio da The King of Games. 12 – Privacy I dati forniti per la partecipazione saranno trattati al fine di pubblicizzare l’evento. 13 – Addendum L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo svolgimento della manifestazione. Informazioni e recapiti: E-mail. cosplayfeffcontest@gmail.com

