FRANCESCO RENGA live con “L’altra metà Tour” il 9 dicembre 2019 a Trieste

Il concerto della star del pop italiano Francesco Renga, originariamente previsto per il 7 dicembre al Politeama Rossetti di Trieste, viene spostato per motivi organizzativi al giorno 9 dicembre, sempre nella medesima venue, con inizio alle 21.00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data mantenendo lo stesso settore e numerazione. Per chi fosse impossibilitato a recarsi a teatro per la nuova data, potrà fare richiesta entro e non oltre il giorno 30 novembre. I biglietti per il concerto del 9 dicembre, organizzata da Friends & Partners e Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, saranno a breve in vendita online su Ticketone, nei punti autorizzati e alle biglietterie del Rossetti. Info, prezzi, modalità di rimborso e punti autorizzati su www.azalea.it .

Manca meno di un mese alla partenza de “L’altra metà Tour”, il nuovo progetto live di Francesco Renga, che da ottobre a dicembre lo vedrà protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “L’altra metà”, pubblicato ad aprile scorso, e tutti i suoi più grandi successi. Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo e sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che debutterà a breve è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia. Sul palco assieme a Renga ci sarà una band di straordinari musicisti: Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Francesco durante il tour sorprenderà il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova, in cui troveranno spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti. “L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “L’odore del caffè”

«L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni».

A maggio 2020, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid.

Per maggiori informazioni:

Zenit srl tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – info@azalea.it