Friulano Medio, il videoclip della nuova canzone di Luca Nobile

Vi presentiamo il nuovo videoclip di Luca Nobile, in arte Il Cicli. La canzone si intitola “Friulano Medio”.

Così spiega Luca il significato del brano “Il testo è tutto studiato nei minimi dettagli ad essere inerente solo ed esclusivamente al Friuli Venezia Giulia. Non c’è una parola che non c’entri con il Friuli e ciò che è lo spirito di divertimento del Friulano Medio.

(Non penso che siamo una banda di alcolizzati, infatti il testo è pensato soprattutto ad essere simpatico e divertente… quindi per chi viene da fuori non deve prenderlo sul serio) Sono lieto di sapere cosa ne pensate”

Cantante: Il Cicli Producer: Simon Rivera Social Media Manager: Emanuele Doimo & Alessio Cappellaro Videomaker: Luigi Siricola Partecipanti nel video: Alberto Valoppi, Eric Pradolini, Serena Battiston, Emma Campanotto, Simone Bosa, Mohammed Ferataj, Gallizia, Francesco Verilli, Luca Ermacora, Lisa Molaro, Adele Burato, Simona Basello, Marco Midun, Luca Macoratti, Stefano Temel, Sharon Terenzani, Emanuele Doimo, Annamaria Forni, Giulia Zagato, Martina Maieron, Elena Todaro, Francesca Carnesi, Irene Cammarata,Chiara Del Medico, Chris Angels, Kevin De Luca, Costanza Romano, Martina Zaghini, Alice Piccini, Chiara Tisot, Luca Modolo, Pietro Biscosi, Massimiliano Tare, Alessandro Camol, Luigi Girardi, Alessia De Giudici, Samuele Geatti, Lorenzo Cecatto, Chaivat Rintharuk, Omar Roiatti, Chiara Grossutti, Korah, Saverio Perrone, Arianna Romano, Chiara De Carlo, Tuvey, Chiara Nonini, Chiara Cassin, Lara Mattiussi, Martina Buscema, Sara Vuerli, Giacomo Govetto, Kenyu Biasiato.



I miei 20 euro per l’ abbonamento 12 drink e drinko il Tagliamento Già sento caldo tipo brulè d’ inverno Bevo 5 litri come il movimento Dicevano usciamo un’ oretta in centro La piu’ grande bugia del Friulano Medio Giro le sagre sto in allenamento Gasato come quando l’ Udinese era in Champions Giro i paesi con Bepi il Contadino fra Pompando Gi-Gigi D’Ag sul pandino 4×4 tipo me al mattino Dopo 4 giorni a FriuliDoc Bro sono in città col Fendt in alto come un re Sgaso e posto questa storia su insta L’occhiale da sole si come un pappone Su questo sedile chiamami tronista Come una folla giu’ in città Cantiamo un coro che fa Finchè un chiosco ci sarà Noi saremo sempre qua Non sarò di casa- chiesa Ma vado da casa al bar Poi la strada di ritorno la cerco con GoogleMaps F-F-Friulano Medio No No No Non quello astemio Serio primo nel locale e l’ ultimo ad andare Fa rivoluzione FAS con l’ aquila che sale Poi passo tiro e gol come toto’ Di Natale La lingua la imparo dal friulano di lontano Poi gli schiaccio il 5 ringo con la mano Compro un bracciale, cappello e collane Il mio DressCode non piace al Charlie di Lignano E mi rifugio al Lele fino alle 7 Caraffe volan più alte delle freccie La goccia di carnia al mattino seguente e Sembro Gandalf Sax nel video Silente Non sono bravo mi sfidano a mora Ma nella manica ho l’ asso di briscola Pago il match coi soldi fatti in mezz’ ora Spacciando polenta e frico come droga Come la bionda van sempre di moda Do gratis se lei fa la coda Il sabato fuori domenica in campo Poi corro veloce si come la bora Come una folla giu’ in città Cantiamo un coro che fa Finchè un chiosco ci sarà Noi saremo sempre qua Non sarò di casa- chiesa Ma vado da casa al bar Poi la strada di ritorno la cerco con GoogleMaps F-F-Friulano Medio No No No Non quello astemio Serio primo nel locale e l’ ultimo ad andare Fa rivoluzione FAS con l’ aquila che sale Poi passo tiro e gol come toto’ Di Natale