Friuli Doc, tutti gli eventi di domenica 15 settembre. Gran finale con il concerto di Noemi

La 25esima edizione di Friuli Doc si chiude sulle note del gusto con un concerto di grande livello. L’amministrazione comunale ha voluto portare nel cuore della città di Udine, per l’evento conclusivo della kermesse, la particolare voce di Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come Noemi.

Il concerto-spettacolo della nota cantante italiana è previsto per domenica 15 settembre, alle ore 21:30 in piazza Libertà a ingresso gratuito. L’artista, cantante di successo e personaggio televisivo, farà della data di Udine la sua unica tappa friulana del Blues & Love Summer Tour 2019. Dal punto di vista musicale, Noemi ritornerà al suo “primo amore”, ovvero alla black music, con un progetto live completamente nuovo e misurandosi con canzoni del repertorio mondiale dei generi blues, funky e reggae. Per celebrare i primi dieci anni di carriera, l’album di esordio “Sulla mia pelle” è infatti datato 2009, ha deciso di omaggiare la musica black e gli artisti che più l’hanno ispirata durante la sua formazione artisticaquali Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gay, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley e Stevie Wonder. In scaletta anche pezzi del suo repertorio riarrangiati ovviamente anche questi in chiave blues.

Nel corso di quest’ultima giornata della manifestazione, non mancheranno gli appuntamenti per tutti. Ricordiamo alle 13:30, in piazza Libertà “Frico in piazza” a cura del Consorzio Montasio.

SHOWCOOKING

La mattina dedicata agli show cooking si aprirà in Piazza Matteotti, alle ore 11:00 con l’appuntamento curato dallo chef Max Noacco “Questa è la mia cucina con Bio”. A seguire, alle ore 13:00, “Le chiocciole di Colloredo” con lo chef Lorena De Sabata in collaborazione con Che Lumaca! Allevamento Elicicolo di Colloredo fi Montalbano. Nella stessa cornice, alle ore 15:00 seguirà “Tutto mela” e alle 17:00 “Le coppe artistiche”, dalla decorazione alla degustazione di una coppa gelato a cura dell’Associazione Gelatieri Confcommercio Udine. L’ultimo appuntamento della serata in Piazza Matteotti sarà con lo show cooking “Pezzata Rossa in due consistenze”, alle ore 20:00. Alla stessa ora, in Palazzo Florio, sarà possibile partecipare alla “Cena a tema: le Eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia e le Eccellenze accademiche dell’Università degli Studi Di Udine a Friuli Doc 2019”.

DEGUSTAZIONI E LABORATORI

Dalle 10:00 alle 22:00 le guide alpine del Tarvisiano vi aspettano per l’ultimo appuntamento con “La palestra di roccia”, in Largo ospedale Vecchio”. I laboratori per grandi e piccini di Artigian Lab vi aspettano in Corte di Palazzo Valvason Morpurgo dalle 10:00 alle 12:00 con “Eco-craft: scopri l’artigianato ecosostenibile” e alle 14:30 con due laboratori dal titolo “Acquarelli mania: creatività o rigore?” e “Intreccia, annoda e crea la tua collana”. Dalle 17:00 alle 19:00 seguirà “Realizza il tuo astuccio porta occhiali, porta trucchi e porta tutto”. “Gioca sano!”, the smart play, la mossa giusta, vi aspetta in Piazzale del castello dalle 11:00 con un punto informativo e tavoli da gioco. Spostandosi in piazza Matteotti, alle ore 13:00, si potrà partecipare alla degustazione guidata a cura del Consorzio Tutela Formaggio Montasio, “Verticale di stagionati”. Nel pomeriggio, alle 15:00, piazza Matteotti ospiterà l’ultimo appuntamento con “Chiocciolandia”. Gli appuntamenti con le eccellenze continueranno alle 16:00 e alle ore 18:00, in Palazzo Toppo Wasserman, con l’analisi sensoriale guidata “Il prosciutto di San Daniele”, accessibile su prenotazione. “Le coppe artistiche” vi aspettano in piazza Matteotti, alle ore 17:00, per un laboratorio sulle decorazioni e degustazioni di una coppa gelato. L’ultima cena a tema con le eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, si svolgerà in Palazzo Florio alle ore 20:00. Come nei giorni scorsi, sarà necessario prenotarsi e l’incasso verrà devoluto in beneficienza.

ATTIVITÀ PER BAMBINI

Non mancheranno anche quest’oggi le attività per i bambini. Alle 10:30, nel Salone d’Onore di Palazzo Mantica, i bimbi potranno partecipare ad un’iniziativa per far conoscere ai bambini gli antichi sapori del nostro territorio e del biscotto Furlanut. Letture e degustazioni animeranno così l’appuntamento “Mi presenti: o soi il Furlanut”, a cura della società filologica friulana. I giovani chef potranno cimentarsi dalle ore 11:00, in piazza Matteotti con il laboratorio di cucina “Mani in pasta: facciamo i biscotti con Ciccio Pasticcio”. A seguire, alle ore 13:00, “Mamma ho fatto gli gnocchi con Ciccio Pasticcio”. Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, i laboratori ludico-didattici a tema bio “A giocare c’è + gusto”, coinvolgeranno i bambini in via Stringher. In piazza Matteotti, alle ore 17:00, la Fattoria Didattica & azienda Agricola Biologia Il Ronco Albina condurra “Per fare il legno ci vuole l’albero. Per fare l’albero ci vuole il seme…”

MUSICA

Anche domenica “Quei bravi ragazzi” allieteranno lo stand Latterie Friulane di via Stringher dalle ore 13:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 23:00. Alle 13:00, in piazzale del Castello il gruppo dei “Movie Sound Brass” proporrà un repertorio vario che spazio all’interno del mondo delle colonne sonore dei celebri film del passato e del presente. Alla stessa ora, il gruppo “Amici della fisarmonica FVG – Gli Squali si esibirà In Largo Ospedale Vecchio”. Alle 14.30, il “Gruppo Stelutis di Udin” proporrà un laboratorio di danza folcloristica in piazza libertà. Alle ore 20:00, in piazzale del Castello si esibirà la “Rhythm and Blues band” con un repertorio che comprende i brandi dei più grandi cantanti del R&B. Sempre alle 20:00, in Largo Ospedale Vecchio suonerà “Nuovo Fronte – Vasco Tribute Band”.

PRESENTAZIONI E INCONTRI

“La guida ai sapori e i piacere del Friuli Venezia Giulia” sarà protagonista di una presentazione presso la Loggia del Lionello alle ore 11:00. Alla stessa ora, con partenza presso la Loggia del Lionello, “Claudio Moretti condurrà una passeggiata di due ore alla scoperta dell’artigianato a Friuli doc”. “La birra dell’Università” è l’esperienza sensoriale che si svolgerà alle ore 11:00 in Corte di Palazzo Valvason Morpurgo. Alle 17:00, Palazzo Florio ospiterà la prima esposizione dei Sigilli Fvg di Campagna Amica “Conosciamo la Biodiversità contadina?”. In Palazzo mantica, alle 17:00 si svolgerà lo spettacolo teatrale “Siet Cjantons” di e con Dino Persello. Sempre alle ore 17:00, Piazza Libertà ospiterà la presentazione della squadra di calcio femminile di Serie A del Tavagnacco Calcio. Alle 18:00, alla Loggia del Lionello “GTN Volleybas…presente”, presentazione della squadra di calcio femminile di B1. Alle 18:30, in piazza Matteotti si svolgerà il dialogo a tu per tu “Ho scoperto che, nei supermercati, lo zafferano è sotto chiave come le lamette da barba”. Alle 20:00 Palazzo Mantica farà da cornice allo spettacolo teatrale “Giulietta e Romeo” con Edoardo Milan e Maria Sofia Rizzi.

MOSTRE

Continuano le mostre in giro per la città. “I colori della natura” sarà visitabile in Galleria Tina Modotti. Il Museo Archeologico ospiterà “Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano”. Casa Cavazzini ospiterà “Paolo Zanussi, dipinti e disegni”, mentre a Palazzo Mantica, nel salone D’Onore, sarà aperta “Udine e il Friuli nelle opere di Mario Micossi”. “Gli allievi di Gianni Borta”, vi aspetteranno in Corte San Giacomo e per finire, nella Casa della Confraternita, in Piazzale del Castello rimarrà aperta la mostra “Frasche e osterie di Udine”.