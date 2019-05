Frosinone-Udinese 1-3 salvezza più vicina – le PAGELLE

L’Udinese cerca la salvezza in trasferta a Frosinone. Il vantaggio dei friulani arriva dopo solo 10 minuti con Okaka che strappa la palla all’avversario e va a segnare di prepotenza. L’Udinese non si ferma nonostante il Frosinone non si faccia pregare per attaccare. Il raddoppio arriva con Samir che ribatte in porta un cross di De Paul e il terzo gol con un contropiede che porta Okaka a segnare il terzo gol. Nella ripresa il Frosinone accorcia le distanze sotto il diluvio con u ncolpo di testa di DionisiI tre gol non bastano però, l’Empoli tiene viva la lotta salvezza e l’Udinese dovrà cercare ancora punti in casa sabato contro la Spal già salva

MUSSO 7 sempre puntuale. un paio di miracoli anche oggi

DE MAIO 6 arrivato fra i mugugni si dimostra difensore di categoria

EKONG 6 leader della difesa

SAMIR 6,5 trova anche il gol

LARSEN 6,5 partita in tranquillità con spunti interessanti

MANDRAGORA 6 non appare sua brillantezza nemmeno oggi

SANDRO 6 geometre vicino a quota 100

DE PAUL 6,5 palla divina sul terzo gol

D’ALESSANDRO 6,5 qualcosa in più degli altri

LASAGNA 6 meglio da seconda punta

OKAKA 7,5 sblocca una partita insidiosa

