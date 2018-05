IL VOLO: il trio che ha conquistato il mondo in concerto a Villa Manin 16 luglio 2018

Dopo gli annunciati concerti di Francesco Gabbani, Max, Nek e Renga, Gianni Morandi e Ermal Meta, il calendario dei concerti di Villa Manin Estate si arricchisce oggi di un nuovo grande appuntamento con protagonista il trio che ha saputo conquistare le platee e le concert hall del mondo intero: Il Volo. Hanno incantato, commosso, esaltato e stabilito una mirabile serie di record nel mondo, nonostante la loro giovanissima età, loro sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio che il mondo ci invidia salirà sul palco di Villa Manin di Codroipo (Udine) il prossimo 16 luglio, per il concerto organizzato da Zenit srl e Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo. Biglietti in vendita on line sul circuito Ticketone dalle 16.00 di mercoledì 23 maggio e in tutti i punti vendita dalle 11.00 di sabato 26 maggio (presale attiva per il fan club dalle 16.00 di lunedì 21 maggio fino alle 15.00 di mercoledì 23 maggio). Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

È trascorso un anno da quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo uno spettacolo in cui le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si sono alternate con brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera. I brani estratti dal tributo ai tre tenori saranno, a grande richiesta, la colonna portante anche dello spettacolo di questa estate che, oltre al Volo, vedrà sul palco l’orchestra. All’interno dello show non mancheranno alcuni brani di matrice pop e altre sorprese.

Primi italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major americana, la Geffen, etichetta del gruppo Universal America, i tre sono stati gli unici artisti italiani invitati da Quincy Jones a “We Are The World for Haiti”, insieme a 80 stelle internazionali tra le quali Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, EnriqueIglesias, Usher, Natalie Cole, Will.i.am dei Black Eyed Peas. Ignazio, Piero e Gianluca si erano fatti notare singolarmente nel 2009 a “Ti lascio una canzone”, ma è grazie all’intuizione di Michele Torpedine, il manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci, che sono diventati un trio di incredibile successo.

L’omonimo album di debutto ha conquistato il disco platino in Italia ed è entrato in una sola settimana nella Top10 di “Billboard 200” dedicata agli album più venduti negli Stati Uniti, milioni di copie vendute su scala mondiale, due le nomination ai Latin Grammy Awards, come “Best new artist” e “Best pop album by a duo or group with vocal”. Hanno sostenuto tournée e live in tutto il mondo, partecipando ai più importanti show come “Tonight Show”, “American Idol“ e “Ellen De Generes Show”, (solo per citarne alcuni) e in alcune fra le più importanti location come il Theater at Madison Square Garden e la Radio City Music Hall di New York, la Basilica di Assisi per il concerto di Natale e il Senato della Repubblica Italiana. Sensazionale anche il live tenuto nel concerto per il Premio Nobel per la Pace a Oslo, accompagnati da un orchestra di sessanta elementi. Numerosissime le collaborazioni e i duetti con artisti internazionali del calibro di Anastacia, Placido Domingo, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gloria Estefan, Ivette Sangalo e Miguel Bose. La stessa Barbra Streisand ha scelto Il Volo come special guest del suo tour 2012, duettando con i tre tenori per 12 concerti nel mondo. Nell’aprile 2014 conquistano il Latin Billboard Award come migliore artista e a inizio 2015 trionfano al Festival di Sanremo con la canzone “Grande Amore”, successo che li catapulta all’Eurovision Song Contest dove vincono il televoto e si aggiudicano il terzo posto totale.

Completano il calendario di Villa Manin Estate i concerti di Francesco Gabbani (6 luglio), del trio Max, Nek e Renga (11 luglio), della leggenda Gianni Morandi (14 luglio) e di Ermal Meta (23 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

16 luglio 2018 – ore 21:30

VILLA MANIN ESTATE

