INTERNATIONAL OBOE ACADEMY. Al via la campagna iscrizioni 2019-2020

Grande successo per la prima edizione dell’International Oboe Academy, master internazionale di alto perfezionamento che si sta svolgendo in questi mesi nella meravigliosa Villa di Tissano, storica residenza nobiliare alle porte di Udine. Punto di forza del master è senza dubbio la presenza di docenti di fama internazionale provenienti da diversi paesi europei. Maurice Bourgue, Domenico Orlando (direttore artistico del master), Ivan Podyomov, Stefan Schilli, Luca Vignali, questi i protagonisti delle 12 lezioni individuali suddivise in incontri prevalentemente a cadenza mensile, articolati in un periodo di 9 mesi. L’obiettivo dell’International Oboe Academy è quello di porsi come punto di riferimento a livello non solo nazionale, ma anche internazionale. L’Accademia si propone inoltre lo scopo di promuovere i migliori giovani talenti che parteciperanno al corso, offrendo loro la possibilità di esibirsi in concerti pubblici e presentandoli anche ad altri enti che operano nel territorio, visti la qualità dei docenti coinvolti e il carattere di novità rispetto al panorama dei corsi oboistici già presenti e attivi.

Fino al 30 aprile saranno attive le iscrizioni per la 2° edizione dell’International Oboe Academy, che si svolgerà da settembre 2019 a giugno 2020, sempre nella splendida Villa di Tissano, in comune di Santa Maria la Longa alle porte di Udine. Anche per la prossima edizione il master vedrà la presenza di docenti di livello mondiale, fra gradite conferme e alcune novità:

– MAURICE BOURGUE, Ex docente al Conservatoire Superior di Parigi e al Conservatoire Superior de Musique di Ginevra e solista di fama internazionale.

– ALEXEI OGRINTCHOUK, Primo Oboe solista del Concertgebouw di Amsterdam e docente al Conservatoire Superior de Musique di Ginevra.

– DOMENICO ORLANDO (docente principale e Direttore Artistico), Primo oboe della Gawandhausorchester di Lipsia.

– RAMON ORTEGA QUERO, Primo Oboe della Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

– SIMONE SOMMERHALDER (corno inglese e oboe), Corno inglese principale della Gewandhausorchester di Lipsia.

Come per la prima edizione dell’International Oboe Academy, anche la seconda vedrà quindi un corpo docente di respiro fortemente internazionale, a cominciare dalla conferma di Maurice Bourgue, uno dei migliori oboisti a livello mondiale, e di Domenico Orlando, alla direzione artistica. Fra le novità della seconda edizione ci sarà la lezione tenuta dal Maestro Simone Sommerhalder, che avrà come focus il corno inglese. Una delle peculiarità del master, particolarmente apprezzata dagli studenti, è il concetto di “open class”, una modalità aperta di approccio didattico dove gli allievi potranno non solo assistere alle lezioni, ma anche partecipare a laboratori di approfondimento, esibirsi in concerti pubblici, e condividere esperienze e momenti di aggregazione con i docenti. I docenti durante le lezioni spazieranno dagli elementi di tecnica oboistica alla specifica preparazione ai concorsi d’orchestra e solistici, al perfezionamento strumentale e cameristico, alla preparazione concertistica. Il Master sarà quindi principalmente indirizzato a quei musicisti che intendono perfezionarsi in maniera altamente specializzante attraverso un percorso formativo che possa aprire loro degli sbocchi professionali. Ogni incontro si svolgerà in due o tre giorni, garantendo una o due lezioni frontali per ogni allievo, che avrà così la possibilità di essere seguito in maniera ottimale dal docente. Nella maggior parte delle lezioni sarà presente un pianista accompagnatore, per dare la possibilità agli allievi di esibirsi nel repertorio solistico e cameristico in modo completo e professionale, ricreando la situazione realistica di un concerto o di un’audizione.

Il valore dell’International Oboe Academy è già stato riconosciuto da numerosi sponsor italiani e internazionali che hanno prontamente dato il loro importante sostegno. Un ringraziamento speciale va quindi a K. Ge Reeds (Shanghai), Marigaux (Parigi), Marchi Double Reeds (Modena), Chiarugi (Trento), Banca di Cividale, nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Friuli.

L’International Oboe Academy è organizzato dall’Associazione Progetto Musica, fondata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere, diffondere e divulgare un certo tipo di cultura musicale, divenendo nel corso degli anni una delle realtà più attive e conosciute del Nordest Italia. Per rimanere aggiornati sull’International Oboe Academy e sulle attività dell’Associazione Progetto Musica, tra cui l’International Oboe Academy, visitare i siti www.internationaoboeacademy.it e www.associazioneprogettomusica.org .

