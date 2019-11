International Tattoo Expo a Trieste: il programma dal 15 al 17 novembre 2019

Definito il programma dell’ International Tattoo Expo di Trieste, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre al Salone degli Incanti, con oltre 200 professionisti del settore, in arrivo in città da tutto il mondo.

Si comincia venerdì 15 novembre alle 16, fino alle 22.30, sabato appuntamento dalle 11.30 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 22. La kermesse prevede, come tradizione, anche una lunga serie di intrattenimenti per il pubblico, tra bodypainting, musica e ballo.

Sul fronte dei contest la tre giorni vedrà venerdì la gara per il tatuaggio “best Friday”, sabato le categorie in gara saranno “Best Black Work”(ornamental – tribal), “Best Color” e “Best of Saturday”, domenica il “Best Realistic” e “Best Black and Gray”, e “Best Traditional” e “Best of the Show” (il miglior tatuaggio iniziato e finito in convention).

Sul sito ufficiale http://www.triestetattooexpo.com è possibile scorrere anche i nomi dei tatuatori presenti, le provenienze e osservare in anteprima alcune delle opere già realizzate.





V E N E R D I 1 5

ORE 1 6 : 0 0 APERTURA AL PUBBLICO

ORE 1 7 : 3 0 BODYPAINTING PERFORMANCE

ORE 1 8 : 3 0 APERTURA ISCRIZIONI TATTOO CONTEST (CATEGORIE: BEST OF FRIDAY)

ORE 1 9 : 0 0 INIZIO TATTOO CONTEST

ORE 2 2 : 3 0 CHIUSURA

S A B A T O 1 6

ORE 1 1 : 3 0 APERTURA AL PUBBLICO

ORE 1 3 : 3 0 DJ SET

ORE 1 5 : 3 0 BODYPAINTING PERFORMANCE CON MASSSO

ORE 1 6 : 0 0 APERTURA ISCRIZIONI CONTEST CATEGORIE : BEST BLACKWORK (ORNAMENTAL TRIBAL) E BEST COLOR

ORE 1 6 : 1 0 ALI DI ISIDE (ACSD MYSTIC HAREM) / DANZA ORIENTALE CLASSICA (ACSD MYSTIC HAREM)

ORE 1 7 : 0 0 DANZA E PERCUSSIONI AFRO

ORE 1 7 : 3 0 CONTEST E PREMIAZIONI

ORE 1 8 : 3 0 ALISTER DANCE ALL-STAR (CALIFORNIA PALESTRE TRIESTE)

ORE 1 9 : 0 0 APERTURA ISCRIZIONI CONTEST CATEGORIA : BEST OF SATURDAY

ORE 1 9 : 1 0 VENTAGLI DI PIUME (ACSD MYSTIC HAREM) / DANZA DELLA SPADA (ACSD MYSTIC HAREM)

ORE 2 0 : 0 0 CONTEST E PREMIAZIONI

ORE 2 2 : 3 0 CHIUSURA

D O M E N I C A 1 7

O R E 1 1 : 0 0 APERTURA AL PUBBLICO

O R E 1 2 : 0 0 DJ SET

O R E 1 4 : 4 5 BODYPAINTING PERFORMANCE

O R E 1 5 : 4 5 ALI DI ISIDE (ACSD MYSTIC HAREM) / DANZA DEL VELO (ACSD MYSTIC HAREM) / DANZA ORIENTALE CLASSICA (ACSD MYSTIC HAREM)

O R E 1 6 : 0 0 APERTURA ISCRIZIONI CONTEST CATEGORIE : BEST REALISTIC E BEST BLACK AND GRAY

O R E 1 7 : 3 0 CONTEST E PREMIAZIONI

O R E 1 8 : 3 0 ALISTER DANCE ALL-STAR ( CALIFORNIA PALETRE TRIESTE)

O R E 1 9 : 0 0 APERTURA ISCRIZIONI CONTEST CATEGORIE : BEST TRADITIONAL AND BEST OF THE SHOW

O R E 1 9 : 1 0 FANTASIA CON VENTAVELI (ACSD MYSTIC HAREM) / DANZA DELLA SPADA (ACSD MYSTIC HAREM)

O R E 2 0 : 0 0 CONTEST E PREMIAZIONI

O R E 2 2 : 0 0 CHIUSURA