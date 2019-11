La Freccia del Tempo (2019): Trailer Italiano del Film con Lino Guanciale – HD

Diretto da: Carlo Sarti

Cast: Leonardo Pazzagli, Francesca Cardinale, Pippo Delbono, Lino Guanciale, Massimo Nicolini, Donatella Allegro, Mirko Rizzotto, Marco Manfredi e Maurizio Cardillo

Che cos’è il tempo? Quello quotidiano che sperimentino tutti i giorni? I milioni di

anni che ci separano da un passato che ci appartiene? Il tempo finito e infinito con

cui è regolato l’universo?

Lo scopriremo assieme ai due protagonisti: Raffaele, studente universitario fuori

corso, e Alice che è la sua ragazza. Raffaele ama due cose nella vita: Alice e… la

scienza. Per mantenersi agli studi lavora come fattorino presso un fioraio e come

commesso in un negozio di abbigliamento, all’insaputa reciproca dei due datori di

lavoro. Il giorno del compleanno di Alice, i due ragazzi si danno appuntamento in un

piccolo albergo. Tuttavia, quando Raffaele arriva in albergo lei ancora non c’è:

questo, e successivi eventi inaspettati, impediscono il loro incontro, ma sono

un’occasione per vivere nuove esperienze in cui i due protagonisti si addentrano

nella comprensione più profonda del concetto di Tempo.

