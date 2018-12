Lignano: Jovanotti in concerto in spiaggia – 6 luglio 2019

Il Friuli-Venezia Giulia e Lignano Sabbiadoro si preparano a diventare la culla di uno straordinario evento live per l’estate 2019.

Partirà proprio dalla spiaggia BELLA ITALIA VILLAGE di Lignano Sabbiadoro il Tour 2019 di JOVANOTTI, uno degli artisti italiani più amati in Italia e all’estero. L’appuntamento è per sabato 6 luglio 2019 e si prevede un afflusso di pubblico di oltre 50 mila persone.

È la prima volta in Italia che un tour viene ambientato completamente nelle spiagge.

E sarà proprio Lignano Sabbiadoro a fare da apripista ad un evento inedito e straordinario. Un connubio di musica, divertimento e colore.

La località balneare friulana si conferma per il quarto anno consecutivo la capitale della musica in Friuli Venezia Giulia.

Il concerto live sarà preceduto da 2 settimane di prove, dove l’artista e la sua band saranno presenti nel territorio ed alloggeranno nelle strutture di Lignano.

L’organizzazione e la produzione di questo evento verranno realizzate da FVG LIVE SRL in collaborazione con TRIDENT MUSIC SRL ed EPS ITALIA SRL.

Le parole di Luca Tosolini, Amministratore Delegato di FVG LIVE S.r.l. e EPS ITALIA S.r.l.: “È il 6 dicembre e siamo qui per annunciarvi che la data del prossimo evento firmato FVG Music Live, sarà il 6 luglio 2019. Potrebbe sembrare un caso, ma mi piace interpretarlo come un portafortuna. E il sogno di WE ARE LIGNANO continua! Sono soddisfatto, orgoglioso e onorato di poter organizzare la prima tappa del tour di Jovanotti nella spiaggia Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro. Una location entusiasmante che ci porrà di fronte a nuove sfide.

