Maratonina “Città di Udine”. Le strade chiuse e le modifiche alla viabilità 22-23 settembre 2018

In occasione della 19° Maratonina “Città di Udine” e degli eventi correlati, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre la viabilità cittadina subirà significative modifiche.

Nella giornata di sabato 22, dalle ore 06:00 alle ore 18:00 scatterà infatti il “Divieto di transito” e il “Divieto di sosta temporaneo – Zona rimozione forzata” nelle seguenti vie: via Manin, via della Prefettura, via Marinelli, via Vittorio Veneto, piazzetta Bertrando, piazza Duomo, via Stringher (in alternativa via dei Calzolai), via Savorgnana, va Cavour. Per quanto riguarda Piazza della Libertà e via Mercatovecchio i divieti rimarranno in vigore fino alle ore 24:00 del giorno stesso.

Domenica 22 settembre, dalle ore 00:00 alle ore 13:30 sussisterà il “Divieto di sosta temporaneo – Zona rimozione forzata” nelle seguenti zone: piazza della Libertà; via Vittorio Veneto; via Aquileia; Piazzale D’Annunzio; piazzale XXIII Marzo; viale Trieste (carreggiata ovest); via Caneva; via Trento; via Treppo (uscita su patriarcato/primo maggio); via Manin; via Mercatovecchio; piazza Marconi; via Riva Bartolini; piazza san Cristoforo; via Gemona; piazzale Osoppo; viale Volontari della Libertà; piazzale Chiavris; viale Tricesimo; via Feletto; via Tavagnacco; via Pascats; via Gran Selva; via del Cotonificio; via Sondrio; via Lombardia; via Martignacco; viale Bassi; via Galilei; via Quarto; via Mentana; via Luigi Moretti; piazzale XXVI Luglio; viale Duodo; piazzale Cella; viale delle Ferriere; via Tullio; piazzale Unità d’Italia; via Ciconi; piazzale della Repubblica; viale Leopardi; piazzale Oberdan; via Renati; viale Diaz; piazzale Del Din; via sant’Agostino; largo delle Grazie; piazza Primo Maggio; viale della Vittoria.

Dalle ore 09:15 di domenica 23 fino al termine delle manifestazioni verrà effettuata la progressiva sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso e perimetralmente al percorso stesso, secondo le necessità, con conseguente deviazione dei flussi veicolari.

Anche la rete dei servizi urbani subirà delle variazioni; nella fattispecie: la Linea 1 (sospesa dalle ore 9.00 alle ore 12.45); la Linea 2 (sospesa dalle 8.00 alle ore 12.45); la Linea 3 (sospesa dalle ore 9.00 alle ore 12.45); la Linea 4 (sospesa dalle ore 8.00 alle ore 12.45); la Linea 5 (sospesa dalle ore 8.00 alle ore 12.45); la Linea 9 procederà regolarmente.

Saranno invece installate due fermate provvisorie per le linee extraurbane: una in piazzale Cella di fronte alla dependance del Hotel Quo Vadis (interesserà 5 corse tra partenze e arrivi) e una sulla rotonda di viale Palmanova, lato Panorama, direzione sud (interesserà 1 corsa).

Da segnalare anche che domenica mattina alle ore 08:00 partirà dal Tempio Ossario in piazzale XXVI Luglio il corteo del raduno provinciale dell’Afds, che comporterà la chiusura di viale Ledra, via Maragoni, via del Gelso/Poscolle, via Zanon/Cosattini/Larfo dei Pecile per 30/45 minuti.

L’amministrazione, consapevole dei disagi che le manifestazioni inevitabilmente comporteranno, si scusa anticipatamente con la cittadinanza chiedendo di limitare il più possibile gli spostamenti in auto.

