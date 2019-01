MILES KANE: in arrivo un nuovo album e 4 show esclusivi in Italia. 17 maggio a Treviso

Miles Kane, cantante e chitarrista britannico, frontman dei The Rascals e prima ancora chitarrista della band The Little Flames, nel 2007 collabora con gli Arctic Monkeys ad alcuni singoli di successo della band come “Fluorescent Adolescent” e “505”.

Il 2 agosto dello stesso anno viene annunciato il progetto The Last Shadow Puppets insieme all’amico Alex Turner.

Il loro primo album “The Age oft he Understatement” pubblicato nel 2008, ha conquistato subito la #1 delle classifiche in UK, ricevendo anche una nomination ai Mercury Music Prize.

Nel 2009 Miles Kane annuncia l’intenzione di intraprendere la carriera solista, pubblicando il singolo d’esordio “Inhaler” nel 2010.

Molti importanti artisti come The Courteeners, Beady Eye, Arctic Monkeys e Kasabian lo scelgono come opening dei propri show, oltre ad una serie di live come solista.

“Colour Of The Trap” è il titolo del primo disco solista e vanta collaborazioni di rilievo come Noel Gallagher e Clémence Poésy, inoltre metà delle canzoni dell’album sono state scritte insieme all’amico Alex Turner.

Nel 2013 pubblica i singoli “Give Up” e “Don’t Forget Who You Are” che anticipano l’uscita del secondo album “Don’t Forget Who You Are” che debutta alla #8 delle classifiche in UK.

Nel 2015 Turner e Kane tornano a lavorare insieme e nel 2016 esce il nuovo album “Everything You’ve Come to Expect”, anticipato dal singolo “Bad Habits”.

Nel 2018 annuncia il ritorno live con 16 show in UK e la partecipazione ad alcuni tra i più importanti Festival come Finsbury Park, Neighbourhood Fest e TRNSMT.

“Coup De Grace” è il titolo del nuovo album, pubblicato il 10 agosto del 2018 e anticipato dal singolo “Loaded”.

L’album include importanti collaborazioni come Jamie T e Lana Del Rey.

MARTEDÌ 14 MAGGIO @

LARGO VENUE, ROMA

Prezzi biglietti:

Posto Unico: €20,00 + diritti di prevendita

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO @

SANTERIA SOCIAL CLUB, MILANO

Prezzi biglietti:

Posto Unico: € 25,00 + diritti di prevendita

VENERDÌ 17 MAGGIO @

NEW AGE CLUB, TREVISO

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 25,00 + diritti di prevendita

SABATO 18 MAGGIO @

VOX CLUB, MODENA

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 25,00 + diritti di prevendita

