Natale 2019 a Udine: tutto il programma

DOMENICA 1 DICEMBRE

Casa Cavazzini

Sala Mussato – ore 10.30

Lettura concerto

di e con: Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta

nell’ambito dell’iniziativa LA STRADA DEI LIBRI PASSA DA …

promossa dal progetto regionale di promozione della lettura LeggiAmo 0-18

Chiesa del Cristo via Marsala

ore 19.30

Ovunqu(è)Musica

UN NATALE CON NOI

fisarmonica e pianoforte: Alessio De Franzoni

fisarmonica: Sara Rigo

cornamusa e oboe: Alessandro Tammelleo

coro: Voci Bianche di San Pio X diretto da Teresa Moro, accompagnato alla chitarra da Cinzia D’Accolt

a cura di: Associazione Musicologi

in collaborazione con: Parrocchia del Cristo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

TANTILIBRI

IL NATALE DEI BEBE’

per bambini da 18 a 36 mesi

iscrizione necessaria: max 12 partecipanti

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Biblioteca Quartiere “Cormor-San Rocco”

Via Joppi 68 – ore 17.00

Letture e laboratori di cucina in inglese

GNAM, GNAM: LETTURE DA MANGIARE

a cura di: Miss Gelatini

per bambini da 4 a 8 anni

iscrizione necessaria: max 12 partecipanti

info: tel. 0432 235631

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

Letture e laboratorio

ORA DELLE STORIE

LET’S TELL A TALE

in collaborazione con: Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’Università di Udine

per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sala Corgnali

Riva Bartolini 5 – ore 18.00

Dialoghi in Biblioteca

D’ANNUNZIO. IL COMANDANTE E FIUME

fotografie e fonti documentarie della propaganda nazionalista e libertaria.

Un percorso per immagini

di Enrico Folisi

Udine, Gaspari, 2019

dialoga con l’autore Luca De Clara

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Biblioteca Quartiere “Laipacco – San Gottardo”

Viale Forze Armate 4 – ore 17.00

LETTURE E LABORATORIO

in collaborazione con:

Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro: “Facciamo festa!”

per bambini da 4 a 6 anni

info: tel. 0432 581945

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 18.00

TESTA O BULLO: FAI LA TUA SCELTA

presentazione della collezione dei libri a tema bullismo donati alla Biblioteca Civica dall’Associazione Soroptimist di Udine e posizionamento della targa

Sezione Moderna

Riva Bartolini 5 – ore 18.30

conferenza

COME PREVENIRE IL BULLISMO: INVESTIRE NELLE ABILITÀ DI RELAZIONE!

a cura di: Associazione Vitae Onlus

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Teatro San Giorgio – dalle 19.00 alle 21.00

LICOOF

Tre incontri-performance per inaugurare l’attività del Teatro Stabile Friulano.

Con Carlo Tolazzi per la drammaturgia contemporanea, Alessandro Di Pauli, Stefania Arsella e Dario Paolo D’Antoni per le nuove proposte e il teatro di ricerca, Paolo Patui per il teatro di tradizione.

a cura di: Associazione Teatro Stabile Friulano

SABATO 7 DICEMBRE

Teatro San Giorgio – dalle 19.00 alle 21.00

LICOOF

Tre incontri-performance per inaugurare l’attività del Teatro Stabile Friulano.

Con Chiara Carminati per il teatro ragazzi, Claudio Mezzelani per gli adattamenti teatrali, Massimo Somaglino per le traduzioni.

a cura di: Associazione Teatro Stabile Friulano

Chiesa di San Gottardo

Via Cividale – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

TENORES DI BITTI IN CONCERTO ASPETTANDO NATALE

Tenores di Bitti in cunzertu aspettendi Pasca de Nadale

a cura di: Circolo Sardi “Montanaru”

in collaborazione con: Parrocchia di San Gottardo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DOMENICA 8 DICEMBRE

Casa Cavazzini – ore 11.00

DUE ALTERNO

soprano:Tiziana Scandaletti

compositore e pianista: Riccardo Piacentini

musiche di: Shostakovich e Piazzola

a cura di: Amici della Musica

Chiesa di Sant’Antonio

Piazza Rizzi – ore 11.00

Ovunqu(è)Musica

GOSSOS DE S’IMMACULADA

Inni e canti sardi con i Tenores di Bitti

in accompagnamento alla celebrazione dell’Immacolata

a cura di: Circolo Sardi “Montanaru”

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Chiesa di S.Pietro Martire

Via E. Valvason – ore 20.45

CONCERTO DELL’IMMACOLATA

LA MUSICA DEI CIELI

coro: Polifonico Di Ruda

diretto da: M° Liliana Noro

intervallate da letture dal Paradiso di Dante

a scopo benefico a favore della Casa dell’Immacolata e in memoria di don Emilio De Roja

a cura di: Associazione Amici di Don Emilio De Roja

a pagamento

info: www.casaimmacolata.org

tel. 0432 400389

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

39° GALA INTERNAZIONALE DI DANZA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

danzatori Etoiles, coreografi e maitres de ballet da tutto il mondo.

In apertura di serata la creazione coreografica dedicata all’acqua GOCCE progetto di Matilde Ceron

l’incasso sarà devoluto al comitato C.R.I. di Udine

direzione artistica: Elisabetta Ceron

a pagamento

a cura di: Associazione Danza e Balletto – ADEB

info: adeb@ceron.it

www.adebudine.it

tel. 0432 601518

prevendita biglietti: www.teatroudine.it – www.vivaticket.it – tel. 0432 248418

Teatro Palamostre

ore 21.00

UN ALTRO MARE – CLASSICI GIOVANI TALENTI

con: Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

diretta da: M° Alessio Venier

violino: Christian Sebastianutto

marimba: Francesco Tirelli

musiche di: A. Piazzolla e N. Rosauro

inserito nella micro Stagione MetamorphosisTx2 ed è parte del progetto in residenza promosso dal CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine

a pagamento

a cura dei Filarmonici Friulani – Orchestra Giovanile

info: www.filarmonicifriulani.com – filarmonicifriulani@gmail.com

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”

Via Veneto 164 – ore 17.00

LETTURE E LABORATORIO

in collaborazione con:

Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro: “Facciamo festa!”

per bambini da 4 a 6 anni

info: tel. 0432 1274541

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Cinema Visionario – ore 9.30

PICCOLO FESTIVAL DELL’ANIMAZIONE 2019

ANIMAKIDS

ospite: Studio Bozzetto

a cura di: Associazione Viva Comix

info: vivacomix@yahoo.com – www.piccolofestivalanimazione.it

tel. 0432 553749

visionario: cec@cecudine.org – tel. 0432 299545

Biblioteca di Quartiere “Chiavris-Paderno”

Via Piemonte 84/7 – ore 17.00

LETTURE E LABORATORIO

in collaborazione con:

Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro: “Facciamo festa!”

per bambini da 4 a 6 anni

info: tel. 0432 1274741

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

The Italian Recital

AZZURRA

tromba, flicorno: Ottaviano Cristofoli

pianoforte: Doremi Takahashi

presentazione del CD AZZURRA, registrato e prodotto dalla Nippon Acoustic Records di Tokyo, pubblicato e distribuito in esclusiva per l’Italia su Amadeus (novembre 2019)

una iniziativa Teatro Nuovo Giovanni da Udine – SimulArte

a pagamento

info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

letture e laboratorio

ORA DELLE STORIE

LEGGENDARIO LEGO

a cura di: Daniela Bianchi

per bambini da 4 a 8 anni

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sala Corgnali

Riva Bartolini 5 – ore 18.00

Dialoghi in Biblioteca

A COME……PIU’ CHE OVVIO, QUASI SCONTATO

di Anonimo

Pasian di Prato, Campanotto 2019

dialoga con l’autore: Angelo Floramo

GIOVEDÌ 12 – VENERDÌ 13 – SABATO 14 DICEMBRE

Teatro Palamostre

Sala Carmelo Bene – ore 21.00

Teatro Contatto 38 – CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

DAVIDE CARNEVALI

Lorca sogna Shakespeare in una notte di mezza estate

a pagamento

co-produzione CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG e ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

info e biglietteria: biglietteria@cssudine.it

tel. 0432 506925

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Chiesa della Quiete

via San Agostino – ore 15.00

IL MAGICO NATALE

soprano: Kamilla Karginova-

mezzosoprani: Lija Kolosova e Claudia Mavilla

organo tastiera: Ilaria Campeotto

a cura di: Conservatorio statale “J. Tomadini” di Udine

info 0432 1272615

Biblioteca di Quartiere “Udine Sud”

Via Pradamano 21 – ore 17.00

TANTILIBRI

IL NATALE DEI BEBE’

per bambini da 18 a 36 mesi

iscrizione necessaria: max 12 partecipanti

info: tel. 0432 1274441

Biblioteca di Quartiere “Cussignacco”

Via Veneto 164 – ore 17.00

laboratorio

LIBRI TATTILI

a cura dell’arte-terapeuta Linda Cudicio

per bambini da 4 a 10 anni

iscrizione necessaria fino a inizio attività: max 12 partecipanti

info: tel. 0432 1274541

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

direttore: M° Gustavo Dudamel

musiche di: G. Rossini, F. Schubert e J. Brahms

a pagamento

info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3

ore 16.45 e replica ore 18.00

IL NATALE DEI BEBE’

Il mio primo concerto

concerto live metodo Gordon, per bebé da 0 ai 36 mesi

a cura di: Orchestra di Fiati “G. Verdi”

nello spirito dei Progetti Nati per Leggere e Nati per la musica

iscrizione necessaria fino a inizio attività: max 15 partecipanti

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Chiesa di San Martino Vescovo

Via Veneto – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

The Messengers MASS Choir – Acoustic MASS con MAURO COSTANTINI

The Messengers MASS Choir

a cura di: Associazione FVG Gospel Mass Choir

in collaborazione con: Parrocchia San Martino Vescovo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

UNA NOTTE A VENEZIA

operetta di Johann Strauss

orchestra: “Cantieri d’Arte”

direttore: Stefano Giaroli

regia: Alessandro Brachetti

a pagamento

produzione: Compagnia Teatro Musica Novecento

Info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

Cinema Visionario – ore 21.00

PICCOLO FESTIVAL DELL’ANIMAZIONE 2019

5 È IL NUMERO PERFETTO

di Igor Tuveri (IGORT)

alla presenza del regista

a cura di: Associazione Viva Comix

info: vivacomix@yahoo.com – www.piccolofestivalanimazione.it

tel. 0432 553749

visionario: cec@cecudine.org – tel. 0432 299545

SABATO 14 DICEMBRE

Castello di Udine

ore 14.00 e 16.00

IL CASTELLO DI BABBO NATALE

Il Castello di Udine per due giorni diventerà la casa di Babbo Natale che con tutti i suoi personaggi racconterà le più belle avventure natalizie

a pagamento

consigliata la prenotazione

a cura di: Anà Thema Teatro

info: info@anathemateatro.com

tel.: 0432 1740499 – cel. 3453146797

www.anathemateatro.com

Chiesa di San Paolino d’Aquileia

Viale Trieste – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

MUSICA DI STELLE

concerto di Natale con il Conservatorio di Udine

soprano: Kamilla Karginova

mezzosoprani: Lija Kolosova e Claudia Mavilla

organo: Ilaria Campeotto

a cura di: Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini

in collaborazione con: Parrocchia di San Paolino d’Aquileia

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DOMENICA 15 DICEMBRE

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 18

18° Edizione del Concerto Benefico per il Melograno onlus

“GOSPEL ALLE STELLE”

l’incasso sarà devoluto all’Associazione Comunità del Melograno Onlus

a pagamento

a cura di: Ass. Comunità del Melograno onlus

info: info@assmelograno.org

www.assmelograno.org

tel. 0432 481725

dalle 10.00 alle 21.30

cortile Parrocchiale di Paderno

Via Piemonte 84

NATALE A PADERNO – 22^ edizione

dalle 10.00

Bancarelle e gazebo espositivi

“Lavoretti di e per Natale”, Esposizione e concorso Presepi allestiti dalle scuole

giochi e intrattenimenti per tutti i bambini

“Scopriamo insieme i segreti del nostro cane”

a cura di: Top Dog Friuli

ore 11.30

Allestimento dell’Albero di Natale in piazza

da parte dei bambini della Parrocchia di S. Andrea e dei donatori di sangue della sezione AFDS di Paderno

ore 12.15

premiazione del Presepe esposto più bello e originale

ore 15.00

Ovunqu(è)Natale

Spettacolo di burattini

LA FESTA DI NATALE CON LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TIROVINA

con: Compagnia Alberto De Bastiani

a cura di: Comune di Udine

ore 16.30

arrivo di Babbo Natale

che distribuirà giocattoli e biglietti della lotteria dei bambini (gratuita)

ore 18.00

estrazione del biglietto vincente della lotteria dei bambini

(gratuita) con premio di 1 viaggio a Parigi Eurodisney per 3 giorni e 2 notti per un adulto e un bambino (2 – 11 anni)

ore 18.30

estrazione biglietti vincenti della lotteria di Natale a Paderno 2019

a cura di: Pro Loco Paderno con la collaborazione di: Parrocchia di Sant’Andrea di Paderno, sez. AFDS di Paderno, A.S.D. Amatori Calcio Ancona Due e altre Associazioni presenti in loco, con il contributo di: Banca di Udine, Commercianti ed Esercenti di Paderno, Regione Autonoma Friuli V.G. e Comune di Udine

Chiesa del Sacro Cuore

Via Diego Simonetti – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

NATALE È SEMPRE NATALE

Beppe Marano Living Together

a cura di: Parrocchia Gesù Buon Pastore

in collaborazione con Parrocchia Sacro Cuore

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Cinema Visionario – dalle ore 20.30

PICCOLO FESTIVAL DELL’ANIMAZIONE 2019

Cortometraggi,video animazione e performance musicale

a cura di:Associazione Viva Comix

info: vivacomix@yahoo.com – www.piccolofestivalanimazione.it

tel. 0432 553749

visionario: cec@cecudine.org – tel. 0432 299545

LUNEDÌ 16 DICEMBRE

Biblioteca di Quartiere “Rizzi – S. Domenico”

Via Martignacco 146 – ore 17.00

LETTURE E LABORATORIO

in collaborazione con:

Club Tileggounastoria e Associazione San Lazzaro: “Facciamo festa!”

per bambini da 4 a 6 anni

info: tel. 0432 1274241

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Sala Ajace

Piazza Libertà – ore 17.00

19^ Edizione del Premio

UDINE CITTÀ DELLA PACE

a cura di: Club per l’UNESCO di Udine

info: clubperlunesco.udine@gmail.com

tel.: 0432 521124 – 330241160

www.udineclubunesco.org

Biblioteca di Quartiere “Chiavris _ Paderno”

Via Piemonte 84/7 – ore 17.00

laboratorio

LIBRI TATTILI

a cura dell’arte-terapeuta Linda Cudicio

per bambini da 4 a 10 anni

iscrizione necessaria fino a inizio attività: max 12 partecipanti

info: tel. 0432 1274741

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

dal romanzo di Hentich Böll

adattamento di: Letizia Russo

con : Elena Radonicich – Peppino Mazzotta e la Compagnia del Teatro Stabile del FVG

regia: Franco Però

a pagamento

produzione: Teatro Stabile del FVG, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Catania

Info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Ragazzi

ingresso Riva Bartolini 3 – ore 17.00

letture e laboratorio

ORA DELLE STORIE

UN QUADRO TUTTO D’ORO

a cura di: Daniela Bianchi

per bambini da 4 a 8 anni

info: bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/

tel. 0432 1272585

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sala Corgnali

Riva Bartolini 5 – ore 18.00

Dialoghi in Biblioteca

VIA SPALATO

storie e sogni dal carcere di Udine

di Maurizio Battistutta

a cura d:i Franca Corleone e Roberto Casco

Ortona, Edizioni Menabo, 2019

presentazione a cura dei curatori

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 20.45

replica

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

a pagamento

Info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

Teatro Palamostre – ore 21.00

concerto multimediale per percussioni, tastiere e immagini video

THE SEER

Vision of Leonardo

di Andrea Centazzo

“Leonardo da Vinci fu uomo che si svegliò troppo presto nell’oscurità, mentre gli altri erano ancora tutti addormentati” – Sigmund Freud

con il supporto organizzativo di: CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

Info: biglietteria@cssudine.it

tel. 0432 506925

biglietto cortesia

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta”

Via Gervasutta 48 – Atrio – ore 16.30

IL MAGICO NATALE

soprano: Kamilla Karginova

mezzosoprani: Lija Kolosova e Claudia Mavilla

organo: Ilaria Campeotto

a cura del Conservatorio statale “J. Tomadini” di Udine

info 0432 1272615

Biblioteca di Quartiere “Laipacco-San Gottardo”

V.le Forze Armate 4 – ore 17.00

TANTILIBRI

IL NATALE DEI BEBE’

per bambini da 18 a 36 mesi

iscrizione necessaria: max 12 partecipanti

info: tel. 0432 581945

Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

Ex Oratorio del Cristo

Largo Ospedale Vecchio 10/2 – ore 18.00

DIMOSTRAZIONE

a cura di: Pierre Byland

con: gli allievi del II anno di corso

info: accademiateatrale@nicopepe.it – www.nicopepe.it

tel. 0432 504340

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 19.30

replica

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM

a pagamento

Info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Ospedale Civile S.Maria della Misericordia

Atrio ingresso padiglione principale – ore 16.30

IL MAGICO NATALE

soprano: Kamilla Karginova

mezzosoprani: Lija Kolosova e Claudia Mavilla

organo: Ilaria Campeotto

a cura del Conservatorio statale “J. Tomadini” di Udine

info 0432 1272615

ex Oratorio del Cristo

Largo Ospedale Vecchio – ore 18.00

Incontro

IL LUNGO VIAGGIO DELLA FURLANA

ALLE RADICI DELLA FURLANA

Introduzione alla “Furlana” come “danza dei furlani”, la sua storia, le sue diverse e molteplici declinazioni fra colto e popolare. Un viaggio introdotto da Valter Colle, condotto da Marco Maria Tosolini e commentato, anche musicalmente, da Fabio Accurso e Placida Staro.

Teatro Palamostre – ore 20.30

danza e coro per i bambini Malati Oncologici della Casa Di Joy

IT’S CAN MAGIC

un magico spettacolo di danza e coro di bambini si esibirà con canti natalizi per i bambini oncologici della Casa Di Joy

incasso interamente devoluto in beneficenza

a pagamento

a cura di: L Casa Di Joy Associazione Onlus

Info: lacasadijoy@gmail.com – tel. 3402100683

oppure scuola di Danza Ceron: tel 0432 601518

Parrocchia Gesù Buon Pastore

Via Riccardo Di Giusto – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

A LUME DI CANDELA

pianoforte: Juri Dal Dan

a cura di: Parrocchia Gesù Buon Pastore

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Chiesa di San Domenico

Viale Resistencia – ore 20.45

Ovunqu(è)Musica

UNDER THE CHRISTMASS TREE – Regali Gospel sotto l’albero

The Messengers MASS Choir

a cura di: Associazione FVG Gospel Mass Choir

in collaborazione con: Parrocchia San Domenico

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

SABATO 21 DICEMBRE

Loggia del Lionello

dalle 9.00 alle 12.00

MERCATINO DI BENEFICENZA

oggetti prodotti dagli alunni della Scuola Primaria L. Garzoni e dalle loro famiglie

ore 10.30

esibizione del

PICCOLO CORO DELLA SCUOLA GARZONI

Ritrovo parco commerciale Centro Studi

ore 16.00

PATTINATA DEI BABBI NATEL

a cura di: Roller Evolution

info: tel 0432 1636541 cell. 3341559842

Teatro S. Giorgio

Via Quintino Sella 4

ore 16.00 – concerto per bambini/ragazzi

ospiti speciali: Corale San Marco

ore 21.00 – concerto per adulti

concerto Pop di Natale 2019

LIVE XMAS

acura degli studenti e docenti di Music Art

a cura di: Associazione Music Art Academy e London Performers Education Board

ingresso con raccolta fondi a favore dell’Associazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato

info: tel 0432 1596607

info@music-art.net

Teatro nuovo G. da Udine – ore 17.30

Incontro

IL LUNGO VIAGGIO DELLA FURLANA

LA FURLANA “CLASSICA”

La Furlana è una forma musicale ben nota e assai praticata nella musica classica. Della sua fortuna e del suo destino ne parleranno Valter Sivilotti, compositore, David Giovanni Leonardi, docente della storia della musica presso il conservatorio Tomadini di Udine e Alessio Venier, direttore artistico dell’orchestra Giovanile Filarmonici Friulani che presenterà il concerto di Natale del 23 dicembre dedicato in parte alle Furlane di Bach, Ravel, Finzi e Pochielli.

Con i commenti musicali del quartetto d’archi dell’orchestra.

Teatro Palamostre

ore 18.00 e ore 21.00

NATALE IN DANZA

spettacoli a scopo benefico

a cura di: AXIS Danza

a pagamento

info: axisudine@libero.it

tel.: 0432 26580

www.axisdanza.it

FB e Pinterest: /axisdanza/

IG: /axis.danza/

Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

Ex Oratorio del Cristo

Largo Ospedale Vecchio 10/2 – ore 18.30

SOIRÉE DI NATALE

con: gli allievi dei tre anni del corso

info: accademiateatrale@nicopepe.it – www.nicopepe.it

tel. 0432 504340

Chiesa di San Giacomo Apostolo

Via Bologna – ore 20.30

Ovunqu(è)Musica

PROSSIMI A BETLEMME

coro parrocchiale di Beivars-Godia, M° Giacomo Giacuzzo

coro A. De Vecchi di Cinto Caomaggiore, M° Luciano Bertuzzo

Banda musicale di Pavia di Udine, M° Giovanni Maniago

a cura di: Parrocchia Godia-Beivars, AFDS-ANA Godia e ASD Fulgor

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Chiesa di Sant’Andrea Apostolo

Piazza Paderno – ore 20.45

Ovunqu(è)Musica

CANTI AL CIELO

Ventaglio d’Arpe

diretto da: Patrizia Tassini

voce recitante: Massimo Somaglino

regia di: Giulia D’Andrea

a cura di: Associazione La scuola che non c’è

in collaborazione con: Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DOMENICA 22 DICEMBRE

Chiesa di San Giuseppe

Viale Venezia – ore 17.00

Ovunqu(è)Musica

THE NUVOICES GOSPEL PROJECT CHRISTMAS CONCERT

a cura di: The NuVoices Gospel Project

in collaborazione con: associazione Venezia e Parrocchia San Giuseppe

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 17.00

PREMIO CANDONI – OPERE TEATRALI IN LINGUA FRIULANA

Premiazione con lettura scenica del testo vincitore della prima edizione del corso – concorso “Premio Candoni – opere teatrali in lingua friulana”.

a cura di: Associazione Culturale “Luigi Candoni”

con il sostegno di: ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane; Comune di Udine – Assessorato alla Cultura

in collaborazione con: MateâriuM – Laboratorio di nuove drammaturgie; Fondazione Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”

seguira’ rinfresco

LUNEDI’ 23 DICEMBRE

Palazzo Comunale – ore 15.30

Visita guidata di

Palazzo d’Aronco

a cura di: Diana Barillari

accompagnamento musicale: Cantiere Armonico diretto dal M° Marco Toller

info: accademiateatrale@nicopepe.it – www.nicopepe.it

tel. 0432 504340

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 18.00

Concerto di Natale

NEW ERA – CONCERTO DI NATALE 2019

con: Orchestra giovanile Filarmonici Friulani – Piccolo Coro Artemia di Torviscosa – Coro rappresentativo dell’U.S.C.F.

direttore: Walter Themel

soprano: Elisa Verzier

baritono: Christian Federici

musiche di: J. Rutter, P.I. Tchaikovsky, J.S. Bach, M. Ravel, G. Finzi, A. Ponchielli, V. Sivilotti

offerto alla città in ricordo dei caduti della Polizia di Stato

ingresso libero previa prenotazione

organizzato da: Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani

in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo G. da Udine

Chiesa di San Marco Evangelista

Viale Volontari della Libertà – ore 20.45

Ovunqu(è)Musica

RESTA CON NOI – La venuta del Cristo come salvezza

Corale S. Marco di Udine, M° Tobia Dondè

ensemble di ottoni Andrea Gabrieli di Pasian di Prato

organo: Maurizio Degani

a cura di: Corale S. Marco di Udine

in collaborazione con: Parrocchia di San Marco Evangelista

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

VENERDÌ 27 DICEMBRE

Chiesa di S. Andrea Apostolo

Piazza Paderno – ore 20.45

Ovunqu(è)Musica

NATALE BAROCCO

Diana Mian, soprano

cori: Tourdion di Cavalicco, Tavagnacco – Corale Polifonica di Montereale Valcellina – Corale Primo Vere di Ronchi dei Legionari – Coro Voci del Piave di Salgareda

Quartetto Stradivarius:

violino I: Stefano Picotti

violino II: Caterina Picotti

viola: Annalisa Clemente

violoncello: Lisa Pizzamiglio

organo: Mietta Prez

direttore: M° Maurizio Baldin

cura di: associazione culturale musicale Tourdion

in collaborazione con: Parrocchia di San Andrea Apostolo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DOMENICA 29 DICEMBRE

Teatro Palamostre

ore 17.30

MUSICAL DI NATALE

NO TU SÂS CE CHE TU ÂS

Spettacolo comico ambientato in una tipica casa friulana nel periodo natalizio. Sia i dialoghi che i brani cantanti sono in “marilenghe”

cori: “Alpe Adria” di Treppo Grande e “Rose di mîl” di Montenars

a cura di: Associazione Musicologi

a pagamento

info: www.musicologi.com

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Teatro Nuovo G. da Udine – ore 18.00

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER

direttore: Peter Guth

soprano: Ethel Merhaut

tenore: Franz Gürtelschmied

Tanzen möcht’ ich/Vorrei ballare

musiche di: J. Strauss, J. Lanner, F. von Suppé, C.M. Ziehrer, F. Lehár e E. Kálman

info e biglietteria: biglietteria@teatroudine.it

www.teatroudine.it – tel. 0432 248418

Teatro Palamostre – dalle 22.00

Stagione Teatro Contatto

CONTATTOCAPODANNO

OPEN CIRCLE AND THE BAND PROJECT

Happy Funky New Year’s Eve

voce: Nicoletta Tari

tastiere ed effetti: Francesco De Luisa e Davide Tomasetig

chitarra elettrica: Matteo Pinna

basso elettrico: Alessio Zoratto

batteria: Emanuel Donadelli

percussioni: Massimo Orselli

a seguire: ContattoCapodanno party con brindisi di mezzanotte e opentheatre dance hall

music selection by Giovanni De Benedetto (Berlino)

a cura del CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

Info e biglietteria: www.cssudine.it – biglietteria@cssudine.it

tel. 0432 506925

Piazza 1° Maggio

dalle 22.00

CAPODANNO 2020

musica e balli in piazza …..

… per brindare insieme al nuovo anno!

MOSTRE

—————————————————————————————————————–

GALLERIA D’ARTE ANTICA

Castello di Udine

Rinnovato allestimento

orario: da martedì a domenica 10.00/18.00

chiuso Natale, Capodanno e 1° maggio

ingresso a pagamento

info: www.civici museiudine.it

tel. 00.39.0432 1272591

Pagina dedicata con foto

MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA

Castello di Udine 3° piano

13 DICEMBRE

inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Friulano della Fotografia

orario: da martedì a domenica 10.00/18.00

chiuso Natale, Capodanno e 1° maggio

ingresso a pagamento

info: www.civici museiudine.it

tel. 00.39.0432 1272591

—————————————————————————————————————–

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE

Piazza Patriarcato

FINO AL 6 GENNAIO 2020

GIULIO QUAGLIO, PITTORE EUROPEO A UDINE

mostra fotografica per celebrare i trecentocinquanta anni dalla nascita dell’artista (1668-1751)

orario: da mercoledì a lunedì 10.00/13.00 – 15.00/18.00 martedì chiuso

info: tel. 0432 1272591 – 0432 25003

ingresso libero

1 – ITINERARI TRA STORIA, ARTE, ENOGASTRONOMIA E MUSICA

UDINE CITTA’ DEL QUAGLIO

DOMENICA 1 DICEMBRE

Palazzo della Porta

Via Treppo 7

ore 15.30

visita guidata a

PALAZZO DELLA PORTA E ALLA CAPPELLA

Concerto per fisarmonica sola del

M° SEBASTIANO ZORZA

musica di : J. Sebastian Bach

DOMENICA 13 DICEMBRE

Chiesa della Beata Vergine del Carmine

Via Aquileia 63

ore 20.00

visita guidata a

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE

concerto per fisarmonica sola del

M° SEBASTIANO ZORZA

Pennellate Barocche

Le Musiche per Giulio Quaglio

a cura di: ITINERARIA – Associazione Guide Turistiche autorizzate per il FVG

info e prenotazioni: itineraria@itinerariafvg.it – tel. 3472522221

www.itinerariafvg.it

partecipazione gratuita

2 – SULLE TRACCE DI GIULIO QUAGLIO: RACCONTI E PASSEGGIATE TRA CHIESE E PALAZZI

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE

Piazza del Patriarcato

SABATO 14 DICEMBRE

ore 16.00 e 17.30

visita alla mostra e alla cappella

“Giulio Quaglio. Pittore Europeo a Udine” e al Monte di Pietà

SABATO 21 DICEMBRE

ore 16.00 e 17.30

visita alla mostra e alla chiesa

“Giulio Quaglio. Pittore Europeo a Udine” e alla Chiesa di Santa Chiara

SABATO 28 DICEMBRE

ore 16.00 e 17.30

visita alla mostra e alla cappella

“Giulio Quaglio. Pittore Europeo a Udine” e alla Cappella Arcoloniani

a cura di: Servizio didattico dei Civici Musei di Udine

info: didatticamusei@comune.udine.it – tel. 345 2681647

posti limitati si consiglia la prenotazione

Ingresso gratuito alla mostra e visita guidata € 6.00.00

MUSEO ARCHEOLOGICO

Castello di Udine

FINO AL 31 MAGGIO 2020

DALLE MANI DEL CERAMISTA.

MATERIALI IN TERRACOTTA NEL FRIULI ROMANO

Nella ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione di Aquileia, la mostra racconta il mondo romano attraverso una categoria di materiali molto diffusa in archeologia: i reperti in terracotta

orario: da martedì a domenica 10.00/18.00

a pagamento

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI

Palazzo Giacomelli – Via Grazzano

DAL 1° DICEMBRE 2019 AL 30 GENNAIO 2020

DI SEGNI E DI LUCE

Foto/grafie di paesaggio colorate a mano

Vengono proposte 63 fotografie di Bruno Beltramini

Immagini accuratamente colorate a mano con pastelli dello stesso autore, che avranno per soggetto paesaggi friulani

a cura di: Angelo Bertani

orario: da martedì a domenica 10.00/18.00

info: tel. 0432 1272921

a pagamento

CASA CAVAZZINI – MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Via Cavour 14

DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 1° MARZO 2020

CALLIGARO. IL LINGUAGGIO VISIVO COME AVVENTURA

personale dell’artista di Buja che nella sua lunga carriera è stato pittore, grafico, illustratore pubblicitario, vignettista e disegnatore di satira politica.

orario: da martedì a domenica 10.00/18.00

a pagamento

I musei resteranno chiusi il 24 pomeriggio, il 25 intera giornata, il 31 pomeriggio e il 1° gennaio 2020 tutto il giorno.

Saranno aperti il 6 gennaio 2020

—————————————————————————————————————–

ED INOLTRE

EX CHIESA DI S. FRANCESCO

Largo Ospedale Vecchio

FINO AL 6 GENNAIO 2020

TRA VECCHIO E NUOVO. IL FRIULI SI RACCONTA

La mostra, alla sua 20^ edizione, vuole esporre alcune immagini storiche di Udine e del Friuli cercando una comparazione con l’architettura e l’urbanistica attuale ripresa da fotografi

a cura di: IRPAC

orario: da martedì a venerdì 15.00/18.00 – sabato e domenica 11.00/19.00

ingresso libero

CASA DELLA CONFRATERNITA

Castello di Udine

FINO AL 15 DICEMBRE 2019

JAN PALACH ‘69

20 grandi pannelli con immagini e testo che illustrano la vicenda dello studente di Praga e ciò che successe prima della sua immolazione.

a cura di: Dipartimento di Lingue e Letterature dell’Università degli Studi di Udine

orario: venerdì, sabato 15.00/18.00 domenica 10.00/12.00 – 15.00/18.00

ingresso libero

GALLERIE DEL PROGETTO

Palazzo Morpurgo

DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 5 GENNAIO 2020

METAMORFOSI – MEMORIE VARIABILI DEI PAESAGGI

a cura di: DARS – Donna Arte Ricerca Sperimentazione

orario: sabato e domenica 10.30/12.30 – 15.30/17.30

ingresso gratuito

GALLERIA FOTOGRAFICA TINA MODOTTI

DAL 13 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

mostra

PRESEPI

orari: da lunedì a venerdì 16.00/19.00

sabato e domenica 10.00/12.00 – 16.00/19.00

chiuso 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

Inaugurazione 13 dicembre ore 18.00

MOSTRE NEI QUARTIERI

DAL 12 DICEMBRE 2019 AL 10 GENNAIO 2020

Esposizione diffusa, visitabile negli orari di apertura, presso le Biblioteche di Quartiere: “Cormor – San Rocco”, “Laipacco – S. Gottardo”, “Cussignacco”, “Chiavris – Paderno”

Ovunqu(è)Natale

SCUS DI NATALE – mostra diffusa

oggetti e soggetti natalizi di artigianato artistico realizzati con il cartoccio del mais, secondo la tradizione friulana.

Inaugurazione 12 DICEMBRE ore 17 – Via Joppi 68

acura dei partecipanti al Laboratorio di Scus condotto da Raffaella Tiozzo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

DAL 28 DICEMBRE 2019 AL 10 FEBBRAIO 2020

Spazi espositivi

Via Pradamano 21

Ovunqu(è)Natale

L?S – Interpretare la luce

mostra collettiva foto-pittorica

Inaugurazione 28 DICEMBRE ore 18.30

orari: lunedì e venerdì 9 – 12, lunedì martedì e giovedì 15 – 18, escluso festivi.

a cura di: Associazione culturale Quadrante Arte e Circolo Culturale Fotografico Il Grandangolo

info: U.O. Animazione sul Territorio 0432 1274333

VISITE GUIDATE

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI

Palazzo Giacomelli – Via Grazzano

SABATO 7 DICEMBRE

ore 16.00

visita guidata alla mostra

con laboratorio per adulti

IL NATALE IN FRIULI 100 ANNI FA

a pagamento

prenotazione obbligatoria

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

SABATO 4 GENNAIO 2020

ore 16.00

percorso didattico per bambini da 5 a 10 anni

C’ERA UNA VOLTA… UN’OCA!

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

CASTELLO

DOMENICA 8 DICEMBRE

ore 16.00

Galleria D’Arte Antica

visita guidata

LA RINNOVATA GALLERIA D’ARTE

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 16.00

Museo Friulano della Fotografia

visita guidata

IL NUOVO MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

DOMENICA 29 DICEMBRE

ore 16.00

Museo Archeologico

visita guidata

UDINE, LA CITTA’ SEPOLTA SOTTO I NOSTRI PIEDI

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

CASA CAVAZZINI – MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

DOMENICA 15 DICEMBRE

ore 16.00

Visita guidata

L’AVVENTURA DI RENATO CALLIGARO

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

ore 16.00

percorso didattico per bambini da 5 a 10 anni

NATALE CONTEMPORANEO

a pagamento

info: didatticamusei@comune.udine.it

tel. 345-2681647

APPUNTAMENTI CON IL LUDOBUS

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

via Pozzuolo 330

dalle 14.30 alle 16.30

I GIOCHI DEL LUDOBUS

in occasione della manifestazione “Albero della Salute 2019”

in collaborazione con: Azienda Sanitaria Integrata – Dipartimento Dipendenze

DOMENICA 8-15-22 DICEMBRE

piazza Matteotti

dalle 11.00 alle 13.00

GIOCHI IN PIAZZA CON IL LUDOBUS

(in caso di maltempo l’intervento si svolge in Ludoteca)

FARE E DISFARE … i laboratori della Ludoteca

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

dalle 16.30 alle 18.30

MURALES D’INVERNO

età suggerita 6-14 anni

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

dalle 10.30 alle 11.30

laboratorio per genitori e bimbi

SOFFICE COME LA NEVE

età suggerita 1-3 anni

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

dalle 16.30 alle 18.30

UN CANNOCCHIALE PER GUARDAR LE STELLE

età suggerita 6-14 anni

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

dalle 16.30 alle 18.30

NEVE A COLORI

età suggerita 6-14 anni

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

dalle 10.00 alle 12.00

CORIANDOLI A CAPODANNO

età suggerita 6-12 anni

DOMENICA IN LUDOTECA

domenica 1-8-15-22-29 dicembre dalle 16.00 alle 19.00

Aperti per ferie

Lunedì 23, martedì 24 e lunedì 30 dicembre 16.00 alle 19.00

venerdì 27 e martedì 31 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

sabato 28 dicembre dalle 9.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.30