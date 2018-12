Natale a Pordenone. Gli eventi di lunedì 17 e martedì 18 dicembre

Giornata dedicata ai bambini, lunedì 17 dicembre al Natale a Pordenone. Alle 16 in Biblioteca Civica (sala Degan) per AnimaKIDS, Il piccolo festival dell’animazione presenta i corti di animazione per ragazzi. A cura di Associazione Viva Comix in collaborazione con Mediateca di Cinemazero. Alle 17.00 nella Galleria d’Arte A.Pizzinato – PAFF! laboratorio artistico sull’autoritratto e sul nuovo me che non vedo allo specchio con Eugenia Puppin per bambini 8/12 anni.

Bambini protagonisti anche martedì 18 dicembre. Alle 16.30 nella Biblioteca di Torre (Bastia del Castello) laboratorio creativo Un biglietto ricco di auguri. Massimo 15 iscritti, per prenotazioni 0434 392976. Alle 17.00 in Biblioteca Civica (Sezione Ragazzi) Matilda: mi racconti una storia? Progetto di letture ad alta voce per bambini fino a 6 anni e i loro genitori a cura di Daniela Dose.

L’Apollo 8 fu la seconda missione con equipaggio del programma spaziale statunitense Apollo. La navicella venne lanciata il 21 dicembre 1968 e divenne la prima con a bordo degli uomini a lasciare l’orbita della Terra, a raggiungere la Luna, ad orbitare intorno ad essa e tornare in sicurezza sulla Terra. I tre astronauti membri dell’equipaggio – il comandante Frank Borman, il pilota del modulo di comando James Lovell e il pilota del modulo lunare William Anders – divennero pertanto i primi esseri umani ad uscire dalla gravità terrestre, a poter osservare la Terra nella sua interezza, ad entrare nel campo gravitazionale di un corpo celeste diverso dalla Terra (la Luna), a vedere con i propri occhi il lato nascosto della Luna, ad essere testimoni di un’alba terrestre e a rientrare nel campo gravitazionale terrestre. Per il lancio, la missione utilizzò il razzo Saturn V, al suo terzo volo, il primo con equipaggio. Fu il primo lancio con equipaggio effettuato dal Kennedy Space Center, Florida, situato nei pressi della Cape Canaveral Air Force Station. Questa ed altre curiosità verranno raccontate da Adrian Fartade durante l’incontro “Apollo 8, una nuova alba” in programma martedì 18 dicembre, ore 20.30 al Paff!

E’ un concerto imperdibile quello dell’artista Dennis Reed, in arrivo alle 20.45 martedì 18 dicembre in Auditorium Concordia per il 15° GospeLive Festival 2018 – Dennis Reed Gap (USA) a cura dell’Associazione Pordenone Giovani: poliedrico e geniale, dotato di un talento immenso sia come pianista che soprattutto come vocalist e leader del gruppo da lui creato GAP (God’s Appointed People) esploso sulla scena musicale nel 2005. Dennis, pluripremiato cantautore, artista discografico, coreografo, ballerino, intrattenitore, partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana introduce e mescola sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come rhythm & blues e hip hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accattivante.

Dennis Reed & Gap hanno cantato in tour con New Kids On the Block, Oprah Winfrey, Bebe Winans, Donnie McClurkin, Dorinda Clark, Stephanie Mills, Valerie Simpson, Common, Kathy Taylor, Marvin Winans e molti altri. Si sono esibiti sia per Bill Clinton che per il Presidente Obama e con la Charlotte Symphony Orchestra al King Luther King Celebration, il gruppo ha partecipato al progetto vincitore del GRAMMY Award, Oh Happy Day: una festa musicale All Star, che ha visto protagonisti Queen Latifah, Heather Hedley, Michael McDonald, Mavis Staples, Patty Griffin e Joss Stone, tra gli altri.

Dennis Reed con gli Inspire the Fire sono stati finalisti di America’s Got Talent dove hanno vinto l’America’s Heart.

Dennis Reed & Gap sono considerati uno dei più moderni, originali e brillanti cori gospel del panorama americano e a Pordenone verranno a presentare il loro ultimo cd. Difficile ascoltarli stando fermi immobili. Durante la serata saranno raccolte offerte libere per sostenere i progetti della S.C. Pediatria e della Neonatologia di Pordenone

