Percoto Canta, iscrizioni fino a sabato 11 maggio

Ultimi giorni e ancora numerose richieste in arrivo per la 32° edizione del concorso canoro nazionale Percoto Canta. Per permettere ai tanti aspiranti cantanti di ultimare le procedure di ammissione, il comitato organizzativo ha quindi prorogato la scadenza delle iscrizioni fino a sabato 11 maggio, termine ultimo per partecipare nelle tre categorie della gara: Junior, Senior e Cantautori/brani inediti. Archiviata la fase delle iscrizioni il primo appuntamento ufficiale della 32° edizione sarà quello con le selezioni live, che si svolgeranno il 18 e 19 maggio alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli. Sarà in quell’occasione che verranno assegnati i pass per la finalissima.

Novità fondamentale del 2019 riguarda proprio la finale, che si terrà per la prima volta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sabato 28 settembre, un vero e proprio salto di qualità per il concorso, che trova casa in uno dei maggiori teatri del Friuli Venezia Giulia e del Nordest. A giudicare i concorrenti sarà la giuria di qualità che conta come di consueto nomi di grande rilievo della musica italiana e internazionale, quali Tinkara Kova?, musicista, cantante e flautista slovena molto conosciuta a livello europeo, Paola Folli, cantante e vocal coach, Giò Di Tonno, cantautore, attore e volto televisivo e Omar Pedrini, l’icona del rock italiano, front man e leader dei mitici Timoria. Percoto Canta e i suoi volontari hanno da sempre lavorato per diffondere la cultura della buona musica e fedeli a questo approccio saranno anche i premi per i vincitori, a cui andranno borse di studio per un valore di 3.500 Euro. La corsa al titolo di migliore voce della 32° edizione di Percoto Canta è cominciata! Per consultare le modalità di iscrizione, il regolamento e tutte le informazioni sulla manifestazione visitare il sito www.percotocanta.it alla sezione “iscrizione”, o scrivere a info@percotocanta.it. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter “Percoto Canta”. Nata nel 1988 dall’idea di un gruppo di amici, Percoto Canta ha valorizzato, edizione dopo edizione, centinaia di talenti provenienti da tutta la penisola. Per alcuni di loro il sogno si è avverato, come ad esempio per la meravigliosa Lodovica Comello, ora star internazionale, o la giovane Shari Noioso, già finalista del programma “Tu si que Vales” e scelta da Il Volo per prendere parte al loro tour italiano.

