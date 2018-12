Piccolo Festival dell’Animazione: 27, 28 e 29 dicembre 2018

27, 28 e 29 dicembre: le serate “clou” del Piccolo Festival dell’Animazione sono attese a Pordenone, Udine e Trieste: ospiti di livello nazionale e internazionale, decine i film in programma, attesa per la premiazione finale.

Si conclude così un’edizione – dedicata al rapporto tra musica e immagine animata – particolarmente densa, più che mai multidisciplinare e ricca di approfondimenti.

Dopo le intense giornate che in tutta la regione hanno visto studenti, ragazzi, addetti ai lavori, studiosi e, naturalmente, il pubblico, assistere a oltre 25 appuntamenti tra incontri, convegni, spettacoli, proiezioni in tutte le province della regione (con un’escursione anche all’Accademia di Venezia), il Piccolo Festival dell’Animazione arriva alle tre serate più attese: giovedì 27 a Cinemazero di Pordenone, venerdì 28 al Visionario di Udine e sabato 29 dicembre al Cinema Teatro Miela di Trieste, il Festival proietta i tre programmi dei film in competizione (molte le prime assolute e le prime nazionali) in lizza per il premio: titoli scelti a livello internazionale tra i più significativi. Le serate non sono “solo” proiezioni, ma anche incontri con decine di ospiti oltre che diverse performance tra teatro e musica.

Al lavoro per le ultime sere, naturalmente, anche la giuria composta da quattro speciali personalità della cultura: Marta Cuscunà (attrice e autrice notissima per il suo impegno civile e il suo lavoro di teatro di figura), Massimo De Mattia (flautista e compositore tra gli improvvisatori più creativi del panorama del jazz sperimentale), Rosalba Colla (direttrice artistica di Animaphix, festival di Bagheria partner del Piccolo Festival) e Mr. Kropka (Jair Alvarez), regista e sceneggiatore messicano, naturalizzato europeo, firma di primo piano dell’animazione e direttore di Re-Anima.

Numerosi anche gli ospiti tra autori, critici, registi, artisti presenti alle fasi finali del Festival: tra loro Michele Bernardi, Manuele Fior (autore delle animazioni del recente video di Jovanotti), Beatrice Pucci, Roberto Catani, Igor Grubi?, Giovanna Durì, Roberto Paganelli, Leo Cernic, Sofia Negri, Fioretta Cosmidis, Luigi Molinis, quest’ultimo anche intestatario per la prima volta di un premio speciale a suo nome.

Giovedì 27 dicembre alle ore 20.30 la prima serata di competizione tocca a Cinemazero di Pordenone: la proiezione della prima serie di corti, scelti dalla direzione del Piccolo Festival, include (sempre nell’ambito del rapporto tra musica e animazione) alcuni titoli degli autori più interessanti del panorama internazionale. Tra essi l’ultimo lavoro di Beatrice Pucci, “Le nozze di Pollicino” in prima assoluta a Pordenone e “Reruns”, visionario film di Rosto. La serata prevede anche la presenza di Marta Cuscunà, attrice ed autrice monfalconese nota in tutto il mondo per originalità e versatilità, che avrà l’occasione di raccontare la sua storia e proporre un making of del suo nuovo spettacolo “La caduta degli dei”, recentemente applaudito al debutto proprio in regione. Dalle 22.30 due momenti di grande livello con Carte Blanche: Animazioni erotiche di Rosalba Colla e, a seguire Riccardo Costantini con le sue animazioni d’antan con la Cineteca di Gemona.

Venerdì 28 dicembre, il Festival si trasferisce dalle 20 al Visionario di Udine, dove la serata si apre con Manuele Fior che racconta la genesi dell’ultimo video destinato al più recente lavoro di Jovanotti (L’animazione è stata realizzata per il tour Lorenzo Live 2018 e prodotta da Trident Music. Lo studio di animazione è Silly Walks Studio e i direttori artistici del tour sono Sergio Pappalettera e Carlo Zoratti).

Alle 20.30 inizio alle proiezioni dei film in competizione, provenienti da tutta Europa, molti in prima nazionale – tra essi anche un film di Felipe Abranche e il suggestivo Monštrum di Martin Snopek – e (per l’Italia) una nuova produzione di Manfredo Manfredi. A seguire è ancora un componente della giuria a “prendere la palla”: Mr Kropka – regista e produttore messicano, naturalizzato europeo e direttore artistico di Re-anima – propone una scelta di animazioni per la seconda parte di “Carte Blanche”.

Sabato 29 dicembre è la serata finale: premiazione, film, festa e concerto. A partire dalle 20.30 al Teatro Miela di Trieste, si proietta la terza ed ultima serie di film in competizione: tra i film anche gli ultimi lavori di Roberto Catani e Igor Grubi?, entrambi presenti alla proiezione.

Al termine delle proiezioni salgono sul palcoscenico il flautista Massimo De Mattia, pluripremiato ed eccentrico strumentista e compositore dai tratti musicali originali e di forte personalità; Andrea Gulli, artista e grandissimo esperto delle più raffinate tecniche del live electronic; e Giorgio Pacorig, pianista e tastierista tra i più riconosciuti sullo scenario del jazz e dell’improvvisazione italiane. Una vera festa all’insegna della musica e della cultura contemporanea che lascia spazio alle 23 alla cerimonia di premiazione, che decreterà il miglior corto d’animazione del Piccolo Festival dell’Animazione del 2018.

