Polizia Locale, operazione antidroga a Tolmezzo

Nuova operazione di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti svolta a Tolmezzo dal Corpo della Polizia Locale dell’Uti della Carnia in collaborazione con gli agenti di Pagnacco e di Santa Maria la Longa, con l’ausilio dell’unità cinofila specializzata della Polizia Locale del Distretto Veneto Est, il supporto dei Carabinieri della locale Compagnia e del Commissariato della Polizia di Stato. Dopo analoga attività svolta lo scorso autunno, in risposta alla crescente esigenza di controllo e sicurezza del territorio, gli operatori sono stati impegnati nella giornata di giovedì 11 aprile fin dal primo mattino in una serie di controlli volti alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti specialmente fra le fasce più giovani e indifese della popolazione. Verifiche sono state effettuate nella zona dell’autostazione di Tolmezzo e delle aree verdi limitrofe; gli agenti hanno svolto ispezioni anche in alcuni parchi urbani, nei giardini in prossimità delle scuole, nella zona della rosta a ridosso dell’argine del fiume But, nel percorso pedonale lungo via J. Lennon e in altri luoghi ritenuti maggiormente sensibili.

Importante il dispiegamento di forze: una ventina, in totale, gli operatori impegnati tra agenti in divisa e in borghese che hanno controllato decine di studenti. Altrettanto significativi i risultati: al termine della giornata sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di hashish e marijuana, recuperati involucri di plastica trasparente utilizzati per attività di spaccio e alcune pasticche di medicinale impiegato per il trattamento della tossicodipendenza.

L’operazione si inserisce nell’attività coordinata fra le forze di Polizia per il contrasto all’illegalità nel territorio dell’Alta Carnia.

Share and Enjoy