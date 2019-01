Polizia stradale Pordenone: controlli con etilomentro. Rilevati valori alcolemici fino a i 2,92

Nei giorni compresi dall’11 al 15 gennaio la Sezione di polizia Stradale di Pordenone e del Distaccamento di Spilimbergo, nell’ambito dei compiti della specifica attività istituzionale, al fine di prevenire il fenomeno dell’incidentalità e reprimere le violazioni al codice della strada, ha effettuato dei specifici controlli in ambito stradale ed autostradale dell’A/28.

In tale contesto sono state impiegate trenta pattuglie che hanno elevato 228 sanzioni amministrative al codice della strada, di cui 16 per guida senza cintura e sistemi di ritenuta per bambini, 12 per uso del telefonino alla guida, 114 per eccesso di velocità o pericolosa, 7 per mancata revisione del veicolo con un sequestro di veicolo per mancanza del titolo assicurativo e 12 per stato di ebbrezza alcoolica.

In particolare, nel fine settimana per le c.d. Stragi del Sabato Sera sono stati effettuati dei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope con esito positivo all’etilometro per 6 automobilisti, con tasso alcolemico con valori variabili da un minimo di 0,71 g/l ad un massimo di 2,92 g/l., segnalati alle altre Autorità competenti.

Durante l’attività sono stati rilevati 9 incidenti stradali, di cui 4 con lesioni alle persone.

Al termine dei servizi effettuati sono state controllate 622 persone e 538 veicoli, facendo registrare la decurtazione complessiva di 683 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati, prestati 28 soccorsi ad utenti della strada in difficoltà ed effettuato 3 controlli ad esercizi pubblici, nello specifico ad attività di vendita di auto usate ed officine, quest’ultime con sanzioni per un totale di euro 4.500.

