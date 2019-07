PORDENONE BLUES FESTIVAL: Steve Hackett in concerto 16 Luglio 2019

ph Lee Millward

Per la prima volta in assoluto Hackett eseguirà interamente “Selling England by the Pound” dei Genesis (quando uscì nel 1973 il disco conquistò subito la cima delle classifiche inglesi); alcuni brani tratti da “Spectral Mornings” (uno degli album solisti più famosi di Hackett, nell’anno del suo 40° anniversario) nonché gli intramontabili classici dei Genesis e le canzoni del nuovo album “At The Edge of the Light”.

«Sono entusiasta di presentare per intero quello che è il mio preferito tra tutti gli album dei Genesis, ‘Selling England by the Pound’», spiega Hackett. «Quando uscì, nel 1973, catturò subito l’attenzione di John Lennon. In quel momento ho sentito che stavo suonando la chitarra nella migliore band al mondo e che si stavano aprendo le porte per noi. Sono, inoltre, felice di poter suonare brani tratti da “Spectral Mornings”, che festeggia il suo 40°, di presentare qualche assaggio del nuovo album ed alcune tra le gemme dell’indimenticabile repertorio dei Genesis… sarà un concerto fantastico!».

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Sul Second Stage del festival si esibirà ADAM GILES LEVY, col suo rock alternativo potente, audace ed esplosivo, immerso nel blues. Affermatosi suonando per la strada, l’emergente artista britannico Adam Giles Levy ha un talento per la creazione di musica che è istintivo e onesto. Che sia solista o accompagnato dalla sua band, la voce impetuosa e grintosa di Adam offre le sue canzoni sincere ispirate alla poesia e alle osservazioni sulla vita.

STEVE HACKETT + ADAM GILES LEVY

MARTEDÌ 16 LUGLIO

PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE (PN)

PREZZO BIGLIETTI

€ 35,00 + d.p.

ORARI

18:00 Apertura porte + Food & drink area

20:00 Second Stage live (in caso di pioggia, i concerti del Second Stage verranno annullati)

21:15 Main Stage live (i concerti si terranno anche in caso di pioggia)

