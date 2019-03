Scherma (Asu): Marco a 9 anni ha vinto tutto nelle ultime quattro gare

Nelle ultime quattro competizioni, il giovanissimo schermidore ha vinto tutto, sbaragliando gli avversari

UDINE – Nove vittorie in nove assalti. Marco Bertossi (classe 2009), fiorettista nelle prime lame dell’Associazione Sportiva Udinese, ha sbaragliato la concorrenza lo scorso fine settimana, a Manzano, in occasione dei campionati regionali di scherma (per tutte le categorie dell’agonismo: fioretto, spada e sciabola). Il giovanissimo atleta non è nuovo a far ‘piazza pulita’ degli avversari: negli ultimi mesi ha partecipato a quattro competizioni, sempre nella categoria prime lame. A Pordenone ha totalizzato 11 vittorie su 11 assalti, a San Quirino 9 su 9, a Montebelluna ha vinto il quarto di finale, la semifinale e la finale, a Vicenza ha conquistato 10 incontri su 10. “In tutte le competizioni – ha spiegato il maestro Roberto Piraino – sono stati disputati 1 o 2 gironi all’italiana (tutti contro tutti) alla fine dei quali sono state contate le vittorie (a 5 stoccate) totalizzate da ogni tiratore. A Montebelluna invece i primi quattro, al termine dei gironi, si sono affrontati in semifinale e finale a 10 stoccate. Bertossi, a Manzano, ultima di queste gare, ha confermato il percorso netto, privo di sconfitte, totalizzando 9 vittorie su altrettanti assalti”. La promessa della scherma “dal prossimo anno agonistico, il 2019/20, entrerà nel circuito ufficiale di gare della Federazione italiana e allora potrà dimostrare il suo talento contro le migliori lame della penisola”, ha concluso il tecnico dell’Asu.

50 ATELTI BIANCONERI – A Manzano, però, Marco non è stato l’unico a salire sul gradino più alto del podio. Presente con una nutrita squadra di tiratori delle varie discipline (erano 50), l’Asu si è distinta tra le 12 società regionali conquistando sei titoli: per la sciabola seniores oro per Giovanni Crea; primo posto anche per Andrea Favaro nella spada giovani; tra i ragazzi/e spada si sono distinti Salvatore Pocchi e Visna Perin; gradino più alto del podio anche per Tommaso Zanitti della categoria maschietti fioretto; e sempre nel fioretto oro anche a Gherardo De Falco.

ALTRE GIOVANI PROMESSE – Ma soprattutto nelle categorie del gran premio giovanissimi (dai 10 ai 13 anni) l’Asu ha messo in mostra le sue promesse con una serie di piazzamenti: Lorenzo Del Medico (secondo giovanissimi fioretto), Luca Lorenzin (terzo giovanissimi fioretto), Leonardo De Simoni (terzo maschietti fioretto), Leonardo Triolo (secondo ragazzi fioretto), Alessio Coccolo (secondo prime lame fioretto), Cristiano Polini (terzo prime lame fioretto), Chiara Sermann (terza bambine spada), Riccardo Cainero (secondo prime lame spada), Giulio Bianchi (terzo ragazzi spada), Luca Pozzana (terzo allievi spada). “Non possiamo che dirci soddisfatti per i risultati ottenuti da Marco e dagli altri schermidori. – ha precisato Gabriele Parmeggiani, consigliere delegato alla sezione scherma – Le giovani leve stanno crescendo e per questo dobbiamo congratularci anche con i nostri tecnici”.

