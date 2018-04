Speleo 2018: più luce su tre misteri del mondo ipogeo Fvg

Trieste, 14 apr – Le grotte del Friuli Venezia Giulia sono

testimoni dei molti misteri idrogeologici che ancora vengono

indagati nel territorio regionale. Tre di questi – Timavo,

Gorgazzo e Fontanon di Timau – sono stati affrontati nella prima

giornata del convegno in corso nell’ambito di “Speleo 2018″,

manifestazione organizzata dalla Regione e dalla Federazione

speleologica regionale al Magazzino delle Idee, dov’è allestita

una mostra che può essere visitata gratuitamente fino al 29

aprile.

Il primo mistero è quello del corso del fiume Timavo, il cui

percorso labirintico nel sottosuolo è oggetto del programma

Timavo System Exploration, varato nel 2013, al quale partecipano

144 persone appartenenti a 19 gruppi diversi di 4 nazionalità. Ad

agosto, come ha riferito Paolo Guglia della società Adriatica di

speleologia, riprenderà un ciclo di esplorazioni a partire

dall’abisso di Trebiciano, il cui sifone d’uscita si è scoperto

nel 2015 non essere impraticabile, grazie alla presenza fino ad

allora sconosciuta di una campana d’aria. Nel frattempo, come ha

reso noto Marco Restaino (Adriatica), mentre prosegue la faticosa

discesa nella galleria di disostruzione “Luftloch”, individuata

nel 2000 tra Trebiciano e Fernetti, è stata perfezionata la

mappatura delle cavità dalle quali, in occasione delle piene del

Timavo, per la compressione esercitata dall’acqua, scaturiscono

soffi d’aria molto forti, indizi della presenza del fiume. Il

percorso del Timavo è stato sondato anche con l’utilizzo di

traccianti, come la fluoresceina, da cui si ha l’indicazione – lo

ha spiegato il geologo Fabio Gemiti – che il torrente perde circa

il 35 per cento delle sue acque dopo Kanjaduce, in Slovenia,

indirizzandosi in parte verso percorsi non ancora accertati.

Il secondo mistero riguarda la zona del Cansiglio, dove la

speleologia cerca una risposta all’enigma del Gorgazzo, il

torrente il cui corso è indagato da sempre, anche per le sue

piene improvvise nel mese di aprile. Alberto Riva,

dell’Università di Ferrara, impegnato in un progetto che

coinvolge una settantina di persone, ha ammesso che “non si sa

ancora da dove arrivi l’acqua del Gorgazzo”. Lo studio ha

rivelato che l’acqua di Santissima, sorgente a un solo chilometro

e mezzo di distanza da Molinetto, misura, stranamente, una media

di due gradi di temperatura in meno rispetto all’altra fonte. Si

è chiarito, invece, che le tre sorgenti che originano il Livenza

(Gorgazzo, Molinetto e Santissima) “sono alimentate da sistemi

semindipendenti che, in occasione delle piene, grazie a una sorta

di tracimazione, si collegano”.

Il terzo mistero riguarda il bacino di alimentazione del Fontanon

di Timau, la sorgente carsica perenne le cui acque sono un

approvvigionamento fondamentale per almeno 10mila persone. Come

ha spiegato Andrea Mocchiutti del Circolo speleologico e

idrogeologico friulano, grazie a dei marcatori utilizzati con

successo sul rivolo cosiddetto “dell’Acqua nera”, si è avuta la

riprova che “il bacino di alimentazione del Timau è molto

esteso”. Una prima importante acquisizione che, secondo il

ricercatore, avrà bisogno di essere approfondita anche attraverso

nuove risorse per mappare un ciclo idrico fondamentale

nell’ecosistema della montagna regionale.

ARC/PPH

Powered by WPeMatico

Share and Enjoy