The Box Late Show: Il Gatto sul Tubo e Reynor con Emilio Cozzi e Midna

The Box è arrivato su Twitch e la community italiana ne parla ogni giorno di più. Il primo late show al mondo sulla piattaforma di riferimento del pubblico appassionato di game. Il 14 febbraio 2019 è andata in onda la prima puntata ufficiale di “The Box” con due ospiti d’eccezione, colossi degli eps: Alessandro “Stermy” Avallone e Giorgio “Po- w3r” Calandrelli. La seconda puntata ha visto protagonisti Riae, la più famosa tra le italiane che fanno parte del movimento delle «Suicide Girls» e Prinsipe, professional player e campione europeo di FIFA 17. Nella terza puntata Kodomo Yuki, una delle streamer italiane più famose e V1ci0us, personaggio storico dell’ Esport italiano, caster e streamer su Twitch. Nella quarta puntata Giada Robin, la più famosa cosplayer italiana e Marcus Kron, uno dei più amati youtuber di sempre e da qualche anno anche streamer su Twitch. La quinta puntata ha visto ospiti Virginia “Kafkanya” Gambatesa, una delle più creative e versatili streamer di Twitch e Mattia “Attrix” Attrice, uno dei mag- giori esponenti di Heartstone in Italia, con la partecipazione di Ivan Grieco conosciuto anche come “Rampage In The Box”. Nella sesta puntata, Marco Merrino, uno dei più famosi youtuber italiani, e Edmondo “DragonEddy” Cerini, uno dei più forti proplayer di Overwatch in Italia e giocatore del team Samsung Morning Stars, con la partecipazione di Alberto “Herc” Pahle, volto ufficiale di Overwatch in Italia. Nella settima puntata: Roberta “Ckibe” Sorge, artista, gamer e streamer, ha realizzato le emote per lo streamer più famoso al mondo, Ninja. Roberto “Kenrhen” Prampolini e Lapo “Terenas” Raspanti, gamer, streamer ma sopratutto tra i maggiori commentatori di videogiochi in Italia.

Uno show in programma – fino 18 aprile – ogni giovedì alle 21.30 in diretta streaming sul canale ufficiale www.twitch.tv/bryanbox, condotto da Bryan “Box” Ronzani, volto e voce autorevole del mondo e degli eventi gaming/Esport in Italia, oltre che inviato speciale di Radio 105.

The Box è un progetto editoriale inedito, nato dall’idea di Bryan e prodotto da The Box srl, start up specializzata creazione e sviluppo di format originali e creativi che connet- tono l’entertainment e le tecnologie, il mondo dei videogiochi, la musica, i millennials e le nuove piattaforme social, come Twitch.

E’ la prima volta in assoluto – non solo in Italia – che Twitch ospita, e diventa partner ufficiale, di un late show pensato per raccontare e approfondire l’universo dei personaggi 1 streamer, proplayer e YouTuber – più influenti della rete, con un taglio al contempo tele- visivo e digitale. 10 serate rigorosamente live. Un programma che si ispira all’estetica dei late show americani rivoluzionandone codici e linguaggio. Al centro delle puntate, ci sono i i gamer più amati e seguiti d’Italia, i più importanti videogiocatori: le loro storie, le passioni e i successi, e soprattutto le sfide in gameplay all’interno di una cornice divertente e innovativa che fonde narrazione, scenografia e musica dal vivo con le più avanzate e dirette forme di comunicazione digitale.

Ospiti della 8a puntata di THE BOX: Riccardo “Reynor” Romiti, giovanissimo talento italiano che ha raggiunto altissimi livelli confrontandosi con i più forti giocatori del mondo di Starcraft 2, Marco “Gatto sul Tubo” Gattuso, uno dei più noti youtuber e gamer italiani, amatissimo dalla community. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di Emilio Cozzi, giornalista ed esperto di gaming ed Esport, e Lorenzo “Midna” Nulli, streamer di Twitch ed ex pro-player di Overwatch e primo italiano a competere all’Over- watch Contenders.

LIVE giovedì 04 aprile – ore 21.30



