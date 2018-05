Tutto pronto per il concerto di Vasco del 27 maggio

Di seguito, alcune utili informazioni al fine di facilitare l’accesso all’area del concerto presso lo Stadio Teghil e velocizzare i relativi controlli.

Il parcheggio dello Stadio Teghil risulta inibito alla sosta degli autoveicoli in quanto area di afflusso e deflusso delle persone. Tuttavia, sono disponibili le seguenti ulteriori aree a parcheggio degli autoveicoli: parcheggio della discoteca Mr. Charlie all’entrata di Lignano; area del mercato adiacente lo Stadio Teghil con ingresso da Viale Europa; parcheggio del luna park accessibile da Viale Europa; parcheggio dell’area del Cimitero Comunale accessibile da Via Lovato; parcheggio della discoteca Ca’ Margherita accessibile da Via Alzaia; parcheggio Luna Blu accessibile da Via dello Stadio; parcheggio multipiano Parkint accessibile da Via Amaranto, oltre al parcheggio del Parco Zoo accessibile da Via Scerbanenco (zona Riviera) e parcheggio ex-distributore accessibile da Lungomare Kechler. Oltre a tali aree, sarà consentita la sosta degli autoveicoli anche lungo le strade di Via San Giuliano, Strada del Pantanel e Via Alzaia, la cui viabilità risulta modificata. Sono previsti per il traffico urbano ulteriori mezzi pubblici messi a disposizione dalla S.A.F.. In particolare, è stato organizzato dalla stessa un servizio urbano speciale per il concerto di Vasco Rossi, al fine di agevolare l’accessibilità al pubblico fino alle ore 01.30 dopo la fine del concerto, con linea urbana A2 dedicata con fermata “736 Acquasplash” per Stadio Teghil. al fine di agevolare e velocizzare i controlli all’ingresso dello Stadio Teghil, si ricorda come da apposita ordinanza sindacale risulti vietata, nel perimetro tra Villaggio Europa, Viale Europa (nel tratto compreso tra Via della Vigna e Via San Giuliano), Via San Giuliano e Via della Vigna, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro o in lattina da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina da parte delle attività temporanee autorizzate connesse all’organizzazione del concerto; la vendita di qualsiasi bevanda in vetro o in lattina da parte degli esercizi commerciali ed artigianali; la detenzione da parte di chiunque, su aree pubbliche o private ad uso pubblico, di bevande o contenitori di vetro e in lattina. Si ricorda altresì come all’ingresso dell’area del concerto saranno previste da parte delle Forze dell’Ordine e degli addetti alla sicurezza apposite misure di controllo con metal detector e apertura di borse e zaini; per questo motivo si consiglia di limitare la detenzione di qualsiasi tipologia di accessorio allo stretto necessario. È vietata altresì l’attività di bagarinaggio. I cancelli apriranno alle ore 15:00.

INFO:

biglietteria SAF Lignano / SAF ticket office: via Latisana, 42 tel. 0431 71373 – info-point: 800 915303 / +39 0432 524406

numeroverde@saf.ud.it – www.saf.ud.it

