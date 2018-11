Udine: Due cuori, spettacolo di beneficenze per la clinica pediatrica – 9 nov 2018

“Due Cuori”: venerdì 9 novembre alle 20.45 al Teatro Palamostre di Udine, una grande serata di musica e danza a scopo benefico. Organizzato da Leo Club Udine, associazione giovanile di volontariato, in collaborazione con la scuola di danza “Ceron” e la scuola di musica “The Groove Factory”, il Gala vedrà protagonisti i danzatori nelle diverse discipline della danza neoclassica, moderna, contemporanea e hip hop, accompagnati dalle note dagli allievi della The Groove Factory.

Una danza plastica e illusoria, immagini in movimento, quadri teatrali emozionanti formano le proposte coreografiche create da Elisabetta Ceron, Andrea Comuzzi e Cinzia Pittia. La serata, presentata dalla giornalista e speaker radiofonica di Radio Gioconda Linda Fiore, avrà come testimonial d’eccezione la tuffatrice, campionessa olimpica, Tania Cagnotto.

Il costo del biglietto è di 15€ e il ricavato della serata sarà devoluto alla Clinica Pediatrica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per l’acquisto di un glucometro holter, strumento fondamentale per la gestione del diabete di tipo 1. Prevendite aperte il giorno dello spettacolo al Palamostre, a partire dalle 16. Per info: leoclubud@gmail.com

Il Gala sarà anche l’occasione per sensibilizzare la popolazione verso il diabete mellito tipo 1, una malattia dovuta alla distruzione su base autoimmunitaria delle cellule pancreatiche deputate alla produzione di insulina. Non è una patologia legata a uno stile di vita errato, a una dieta malsana e a un’assenza di esercizio fisico: colpisce indipendentemente dall’età, razza, sesso, abitudini alimentari. Le complicanze, se non riconosciute e trattate, possono portare a conseguenze irreparabili e alla morte. Il glucometro holter è un ottimo strumento per la gestione del diabete di tipo 1, perché mostra in tempo reale l’andamento della glicemia senza dover necessariamente ricorrere continuamente a misurazioni capillari E’ uno strumento “salva vita” grazie anche ai suoi allarmi e accoppiato con un microinfusore (pompa di insulina) permette una gestione della patologia molto più serena.

“Due Cuori” è organizzato da Leo Club Udine, in collaborazione con la scuola di danza “Ceron” e la scuola di musica “The Groove Factory”, e sostenuto da Lions Club Udine Host, Aniad Sweet Team Onlus (associazione di giovani diabetici sportivi della regione Fvg), Oro Caffè, Italpol, Friuli Coram, Gallery Hair Style ed Elitestate.

La Scuola di Danza CERON Classica Moderna e Hip Hop di Udine, riconosciuta con Presa d’Atto del M.I.U.R., è un riferimento da oltre cinquant’anni a livello regionale per l’arte coreutica, attiva nel sociale come nella promozione di stage, concorsi, performance e manifestazioni accanto ad artisti internazionali. Con uno sguardo proiettato all’educazione coreutica, alla conoscenza di tecniche e stili e alla preparazione di giovani di talento, bilancia studio e pratica artistica sotto la guida di insegnanti qualificati, coreografi e ballerini.

La scuola di musica The Groove Factory nasce il primo dicembre 2007 a Martignacco (Udine). Nasce come scuola di musica ma negli anni si trasforma in una struttura polifunzionale per la didattica e i servizi al settore musicale.

Un gruppo coeso di insegnanti e collaboratori ed una direzione didattica efficace sono state la base di questo risultato. Nel corso degli anni la The Groove Factory ha selezionato e costituito un team di insegnanti e collaboratori che hanno saputo capire, abbracciare ed infine sviluppare questa filosofia di lavoro, spesso migliorandola e rendendola ancor più efficace grazie alla propria esperienza umana e professionale.

