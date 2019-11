Udine: fare musica con Ableton – 9 novembre 2019

UDINE – Le nuove tecnologie hanno innescato un nuovo approccio alla creazione musicale ampliando lo spettro dei suoni udibili e accettabili all’interno del “fare musica”.

Homepage Festival offre un approccio plastico e spaziale al suono sabato 9 novembre al Caffè dei Libri di Via Poscolle a Udine con un corso per l’utilizzo della piattaforma Ableton Live, il software più immediato per la composizione di musica elettronica attualmente in commercio. Dalle 15.30 alle 17.30 – con aperitivo finale offerto da Homepage in collaborazione con il Caffè dei Libri – un percorso di formazione gratuito insieme al trainer ufficiale Walter Sguazzin, per approfondire in modo semplice e completo tutti gli aspetti tecnici del software toccandone le caratteristiche più’ importanti. Per partecipare è necessario prenotarsi tramite l’evento Facebook sulla pagina Homepage Festival oppure sul sito www.eventbrite.com.

Ableton Live è un programma di produzione musicale nato ormai da diversi anni ed è considerato tra le migliori Digital Audio Workstation presenti sul mercato. È utile sia per i live che per comporre in studio: si può duqnue scegliere di realizzare le composizioni in studio, registrando gli strumenti, inserendo effetti particolari e modificando l’audio a piacimento oppure improvvisando le performance. Ableton può essere usato non solo per la produzione elettronica, ma anche per la produzione e la post produzione di qualsiasi altro genere musicale.