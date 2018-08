Un affare di famiglia (Palma d’Oro Cannes 2018): Trailer Ufficiale Italiano | HD

Iscriviti al nostro canale: http://goo.gl/8tXZVx

Un affare di famiglia, il film diretto da Hirokazu Kore-Eda con Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu, Mayu Matsuoka, Sakura Andô, Jyo Kairi, Kengo Kôra, Akira Emoto.

Palma d’Oro al Festival di Cannes 2018.

Dopo una delle loro sessioni di furtarelli nei negozi, Osamu (Lily Franky) e suo figlio s’imbattono in una ragazzina esposta al freddo e al gelo. Inizialmente riluttante a prenderla in casa, la moglie di Osamu accetta di prendersi cura di lei dopo essere stata messa a parte delle difficoltà che è stata costretta ad affrontare. Anche se la famiglia è povera, riuscendo a malapena a fare abbastanza soldi per sopravvivere attraverso i loro piccoli crimini, sembra che tutti riescano a vivere assieme sereni, fino a quando un incidente imprevisto rivela dei segreti che metteranno a dura prova il legame che li unisce. Dal 13 settembre 2018 al cinema.

Per saperne di più su Un affare di famiglia: https://goo.gl/b97zzx

Seguici su: http://www.comingsoon.it/

Facebook: http://goo.gl/p3bFAL

Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le interviste esclusive agli attori del momento, le videorecensioni, le immagini dai backstage e le clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.



ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: digital video, serie TV, musica, games, libri.



Per tutti gli aggiornamenti sui trailer in italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:

https://goo.gl/4CU9sa

Per tutte le interviste esclusive targate Coming Soon:

https://goo.gl/Mu7we8



Le Top 5 selezionate dal team di Coming Soon dedicate al cinema:

https://goo.gl/gslQz2

Share and Enjoy