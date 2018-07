YANN TIERSEN sull’Altopiano del Montasio. 3 agosto per No Borders Music Festival

Uno dei più importanti, versatili e poliedrici compositori della scena strumentale internazionale in concerto pomeridiano in una delle più belle e suggestive cornici naturalistiche del comprensorio del Tarvisiano: viene annunciato oggi l’ultimo grande appuntamento che completa il cartellone della ventitreesima edizione del No Borders Music Festival, il celebre festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e di comunicazione oltre i confini linguistici, geografici, etnici e sociali tra Italia, Austria e Slovenia, mai così ricco e variegato come quest’anno.

L’atteso appuntamento è fissato per venerdì 3 agosto (inizio ore 14:00) alla Malga Montasio sull’Altopiano del Montasio, in comune di Chiusaforte, con Yann Tiersen, il celebre strumentista bretone famoso in tutto il mondo anche come autore di colonne sonore cinematografiche che al No Borders Music Festival si esibirà in un intimo concerto pomeridiano di piano solo, denso di suggestioni e melodia.

Compositore e polistrumentista francese, Yann Tiersen nasce a Brest, in Bretagna, nel 1970. La sua formazione classica all’accademia musicale a Rennes fu intensa ma breve, poiché preferì di gran lunga il punk e l’elettronica. Il successo arriva in Francia nel 1998 con la pubblicazione del terzo disco “Le Phare” e nel 2001 in tutto il mondo, grazie alle musiche della colonna sonora del film “Il Favoloso Mondo di Amélie”. Negli anni ha poi musicato altre pellicole di altissimo livello, tra cui “Good Bye Lenin!”, “Tabarly” e numerosi cortometraggi. Più volte paragonato a Erik Satie o Nina Rota, Yann Tiersen è un artista senza limiti e confini, in grado di spaziare dalla classica sino all’elettronica e alla musica popolare.

Nel 2016 esce “Eusa”, l’ultimo lavoro di studio che segna un ritorno alle origini per il poliedrico artista con uno dei progetti più ambiziosi ed emozionanti della sua carriera. Il titolo del disco si rifà al nome bretone di Ouessant, l’isola situata a trenta chilometri dalla terraferma, tra i più importanti luoghi di ispirazione per il compositore, nonché luogo in cui risiede. Un ritorno al minimalismo più puro per l’ultimo lavoro di studio di Yann Tiersen: rintocchi di pianoforte registrati sopra i rumori naturali dell’isola. In “Eusa” il pianoforte è infatti l’unico strumento presente.

Ed è proprio così che lo vedremo, il 3 agosto sull’Altopiano del Montasio, in un’intima quanto emozionante prova in solo, Yann Tiersen e il suo pianoforte: una suggestiva esibizione che riporterà l’ascoltatore in un profondo ed emozionante contatto con la natura e con la sua essenza, tra calma apparente e momenti veloci in un vortice reso unico dal magnifico scenario circostante.

Si completa così il ricco programma del No Borders Music Festival 2018 che prenderà il via nell’ultimo weekend di luglio a Tarvisio con i concerti in piazza Unità di Jake Bugg, Kruder & Dorfmeister e Goran Bregovic. Il primo fine settimana di agosto si svolgerà tra l’Altopiano del Montasio, i Laghi di Fusine e il Rifugio Gilberti con degli strepitosi concerti naturalistici con Yann Tiersen, Richard Galliano e Gabriele Mirabassi, Omar Pedrini, Carmen Souza Trio e Brunori Sas. Il gran finale è previsto per sabato 11 agosto ai Laghi di Fusine con la leggenda americana Ben Harper. Il No Borders Music Festival 2018 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e dall’agenzia VignaPR, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Comitato Senza Confini, il Comune di Tarvisio, il Comune di Chiusaforte, BIM, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz Assicurazioni, ProntoAuto, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la Birra Grolsch.

Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com

YANN TIERSEN Solo in Concert

NO BORDERS MUSIC FESTIVAL

Malga Montasio c/o Altopiano del Montasio – Chiusaforte (UD)

VENERDÌ 3 AGOSTO 2018, inizio ore 14:00

ingresso libero

