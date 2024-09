4 passeggiate alla scoperta dei luoghi della storia del FVG

Dopo il successo riscosso a Monfalcone, Venzone, Gorizia, Trieste, Aquileia e Cividale, tornano gli appuntamenti di “Piazza Novecento”, progetto firmato dell’associazione culturale Bottega Errante erealizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Gli eventi coinvolgeranno altre quattro piazze della regione in altrettante passeggiate gratuite condotte da storici, giornalisti e scrittori: guide d’eccezione per visitare le città con gli occhi del Novecento, riscoprendone i luoghi significativi che ne hanno fatto la storia.

PORDENONE – Si comincerà sabato 7 settembre a Pordenone, con Gian Luigi Bettoli. Partendo dalla prima sede della Zanussi, per arrivare alla seconda; fino a raggiungere Savio, ex Gil e Fiera Campionaria, e altri siti industriali, i presenti parteciperanno alla creazione di un mosaico di storie del passato industriale cittadino – sin dalle sue origini – e dei movimenti operai durante il boom degli anni ‘60. Il ritrovo è previsto all’ex opificio Zanussi, all’angolo con corso Garibaldi e via De Paoli alle 16.30. L’evento è inserito nel calendario Estate a Pordenone, in collaborazione con il Comune, e la Libreria Quo Vadis?

UDINE – Il giorno seguente, domenica 8 settembre l’appuntamento – in collaborazione con il Comune di Udine, ANPI Sezione Città di Udine Fidalma Garosi Lizzero “Gianna” e la rassegna Connessioni – è a Udine dove, a partire dalle 9.30, Enrico Folisi condurrà i partecipanti dal Monumento alla Resistenza in piazza XXVI luglio, a piazza Libertà. Lo storico approfondirà soprattutto il periodo tra e due guerre mondiali, la dittatura fascista e la Liberazione.

TOLMEZZO – Domenica 15 settembre ci si sposterà a Tolmezzo dove la storica dell’arte Raffaella Cargnelutti condurrà una passeggiata storico-artistica nel centro della cittadina carnica a partire dal Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, alle 16.30. L’evento gode il patrocinio del Comune di Tolmezzo e sarà realizzato in collaborazione con il Museo. In occasione della passeggiata i partecipanti potranno beneficiare di uno sconto sul biglietto di ingresso al Gortani e a palazzo Frisacco, dove è allestita la mostra “Altan. terra, omini e bestie”.

TORVISCOSA – L’ultima passeggiata sarà ospitata da Torviscosa domenica 22 settembre, grazie alla collaborazione con il Comune e il sostegno di Caffaro Industrie SPA. Nell’anniversario (86 anni) dell’inaugurazione dei nuovi stabilimenti della Snia Viscosa, sarà possibile partecipare a una camminata condotta dalla guida Raffaella Grasselli che avrà come punto di ritrovo il CID (con relativa visita), alle 10. Sarà un viaggio nel ‘900 alla scoperta di una delle cittadine più affascinanti del Friuli Venezia Giulia che porterà i partecipanti anche all’interno del teatro abbandonato, ad ammirare uno splendido affresco dentro il complesso industriale, e lungo le vie del paese.

MAPPE INTERATTIVE, LINEA DEL TEMPO E PODCAST – Ma il progetto non si concluderà del tutto a Torviscosa, perché, con la volontà di lasciare traccia e rendere fruibile gratuitamente al pubblico, anche successivamente, il percorso del vissuto storico ricostruito grazie alle 10 camminate di Piazza ‘900, gli organizzatori – grazie alla consulenza storica del professor Enrico Folisi, e degli scatti del fotografo Paolo Brisighelli – hanno scelto di realizzare una mappa interattiva, e una linea del tempo, che saranno disponibili sul sito dell’associazione Bottega Errante (www.bottegaerrante.it) a partire da ottobre. Nella stessa sezione del sito saranno disponibili anche quattro podcast, realizzati in collaborazione con Radio Onde Furlane e curati da Monica Mosolo, che racconteranno degli eventi storici di ciascun capoluogo del FVG.

PIAZZA NOVECENTO – Il progetto si realizzerà con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli; con i contributi di Pro loco Venzone, Caffaro industrie spa, Pro Loco Aquileia; grazie al partenariato dei Comuni di Udine e di Pordenone, dell’Università degli Studi di Udine DIUM, dell’Associazione èStoria, dell’Associazione Tiere Motus; con la collaborazione dei Comuni delle singole città e della casa editrice Bottega Errante Edizioni srl oltre alle sopracitate realtà.

INFO – Le informazioni saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Bottega Errante, per eventuali ulteriori dettagli è possibile scrivere a [email protected].