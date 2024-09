Cristiano Godano e Telmo Pievani a InVisible Cities. 4 settembre 2024 

In\Visible Cities – organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro e co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dalla Fondazione Carigo; parte della rete Intersezioni – entra nel vivo e, dopo le prime giornate fra Gorizia e Nova Gorica, arriva a Gradisca d’Isonzo.

CANTO D’ACQUA – Mercoledì 4 settembre aprirà con una ricca programmazione fra cui “Canto d’Acqua” (parte di “Ars. arti relazioni scienze”), alle 19 alla corte interna del Castello: un reading musicale in cui Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e Telmo Pievani, ricercatore e autore di progetti teatrali e musicali a tema scientifico, affronteranno la tematica dell’acqua da un punto di vista artistico, letterario e scientifico. La loro sarà una riflessione piena di preoccupazioni, ma anche di speranze, perché è proprio nell’acqua che potremo trovare, se avremo lungimiranza, soluzioni ardite per la salvaguardia del nostro pianeta: energie rinnovabili, comunità solidali, aree marine protette e santuari della biodiversità, nuove tecnologie.

GENOMA SCENICO – Prima ancora, alle 18, la corte di palazzo Torriani ospiterà “Genoma scenico”, una performance interattiva di danza, uno spettacolo coinvolgente, in cui il pubblico potrà creare performance di danza contemporanea scrivendo una sorta di codice genetico, realizzata grazie alla programmazione del percorso “Ars. arti relazioni scienze”.

ROMANTIC DISASTER – Alle 21, invece, il teatro comunale sarà il palcoscenico di “Romantic Disaster”, performance un po’ folle e coinvolgente, capace di mescolare musica, teatro e proiezioni, in pieno stile In\Visible e parte della rassegna “Ars. arti relazioni scienze”. La forma scenica sarà quella di un concerto, la drammaturgia sarà costruita come un concept album intorno alla dialettica tra il cambiamento climatico di ieri e di oggi.

L’INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL – La giornata aprirà già alle 17, alla Casa Festival (via Ciotti, di fronte al Municipio): il nuovo spazio che In\Visible Cities dedica agli incontri, alle presentazioni, alle interviste con gli artisti, gestito in collaborazione con Arci Skianto. Lì è in programma la presentazione di “Trasduzioni” e di “Il mare inizia in città”.

La prima è un’installazione artistica di Altrememorie – disponibile, dalle 17 alle 20, all’ex enoteca regionale la Serenissima – che nasce dalla relazione con persone sorde e dal desiderio di condividere insieme una nuova forma di dialogo.

La seconda, una mostra, un percorso di Arte&Scienza che nasce dalla necessità di raccontare la drammatica, ma silenziosa, invasione dell’oceano da parte dei rifiuti, soprattutto quelli plastici.

Le opere di tre artisti, selezionati dallo staff di MareDireFare, rappresentano i diversi habitat

del mondo sommerso che vengono soffocati dai rifiuti gettati soprattutto all’interno dei tombini.

INFORMAZIONI UTILI – Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È raccomandata la prenotazione tramite WhatsApp o sms al 328 8535125, indicando nome, cognome, spettacolo, numero di biglietti. Eventuali spostamenti d’orario o di location saranno comunicati sui canali social e via messaggio agli iscritti.

FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE – In\Visible Cities è organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro e co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo, dalla Fondazione Carigo e dall’8 per Mille Valdese. ARS è un progetto del Comune di Gradisca d’Isonzo finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, curato da Kaleidoscienza in partenariato OGS – Istituto di oceanografia e geofisica sperimentale e WWF Area marina protetta di Miramare.