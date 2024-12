Quarant’anni di gestione dell’Osteria Al Canarino, Venanzi: “Un biglietto da visita straordinario per la nostra città”.

Il vicesindaco e Assessore a sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi ha consegnato una targa commemorativa per i 40 anni di gestione dell’osteria al Canarino di Andrea Boel. “L’osteria Al Canarino è un locale storico di Udine, uno di quelli entrati indelebilmente nell’immagine e nel vissuto della nostra città”, ha detto il Vicesindaco. “Luoghi come questo rappresentano molto più di semplici punti di ristoro, sono veri e propri pilastri della comunità, dove cittadini udinesi e lavoratori trovano, da svariati decenni, accoglienza calorosa e piatti che valorizzano la nostra tradizione. L’osteria Al Canarino, che il titolare Andrea Boel gestisce da ormai 40 anni, racconta però una storia che ne conta più di 200, iniziata nel 1803. Anche per questo motivo, oltre che per l’eccellenza in cucina, locali come quello di via Cussignacco sono un biglietto da visita straordinario per la nostra città”, le sue parole. “Chi visita Udine per la prima volta ha la possibilità di scoprire, attraverso questi ambienti autentici, la nostra ospitalità, il calore umano e la qualità della nostra cucina. Ringrazio di cuore il titolare e tutto il suo staff per il contributo quotidiano che danno nel valorizzare la nostra città e nel renderla ancora più accogliente”.