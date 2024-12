Udin&Jazz: Jacob Collier a Udine il 15 luglio 2025

Il cantante, compositore, polistrumentista e produttore Jacob Collier – vincitore di 5 Grammy – arriva a Udine, il 15 luglio 2025, primo grande ospite della 35° edizione di Udin&Jazz.

Collier è considerato un musicista fra i più abili ed innovativi della sua generazione.

Riconosciuto da pubblico, critica e colleghi musicisti come uno dei giovani artisti più dotati dei tempi moderni, Jacob Collier vanta già una lista apparentemente infinita di successi, tra cui cinque vittorie e 11 nomination ai Grammy, tra cui quella per l’Album dell’anno nel 2021.

L’ultimo capitolo del progetto DJESSE offre un’affascinante visione della straordinaria profondità e gamma dell’artista.

Il progetto discografico – senza precedenti – Djesse, è iniziato nel 2018: 50 canzoni, divise in quattro volumi, ognuno dei quali all’interno di un diverso universo di suono, stile e genere con oltre 30 collaboratori provenienti da ogni angolo del mondo musicale. I quattro volumi che ne sono scaturiti hanno mantenuto l’ambiziosa promessa di Collier, presentando un’incredibile gamma di temi musicali che abbracciano tutto, dalla composizione orchestrale al cantautorato folk, dall’R&B al rap e al pop.

Proprio mentre lavorava all’ultimo volume del progetto, Collier ha iniziato a trasformare il pubblico dei suoi concerti in cori sempre più estesi e improvvisati. Mentre dirigeva la folla in tutto il mondo, dai rockclub al Lincoln Center, fino ai festival come Bonnaroo e Glastonbury, frotte di fan si sono unite in un’entusiasmante armonia, rafforzando la sua convinzione che ogni persona al mondo ha una voce ed è un musicista. Avendo registrato ognuno degli oltre 90 cori del suo pubblico, oltre 150.000 voci da tutto il mondo giocano un ruolo fondamentale nella storia e nella creazione di Djesse Vol. 4.

I biglietti saranno disponibili sul circuito e nei punti vendita Ticketone dalle ore 11:00 di lunedì 2 dicembre.