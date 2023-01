5 capi must have per vestire il neonato in inverno

I neonati non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea e questo significa che siamo noi a doverci preoccupare di vestirli in modo adeguato, in modo da non farli sudare ma nemmeno soffrire troppo freddo. A maggior ragione durante la stagione invernale, scegliere i capi giusti per il proprio piccolo potrebbe rivelarsi alquanto complicato e conviene dunque prestare una certa attenzione, evitando di sottovalutare l’importanza di questo aspetto.

Fortunatamente, anche a Udine da un paio di anni è approdata la catena Pepco: il punto vendita si trova all’interno del Parco Commerciale Centro Studi e all’interno del Centro Commerciale Città Fiera e propone, tra le altre cose, tantissimi capi di abbigliamento per neonato di ottima qualità a prezzi super convenienti. Vediamo dunque insieme quali sono i must have per vestire il neonato in inverno, disponibili anche nei punti vendita Pepco.

#1 Body in cotone organico a maniche lunghe

Il body in cotone a maniche lunghe è uno di quei capi che non deve mai mancare nel corredino di un neonato, specialmente durante la stagione invernale. Si tratta infatti di un vero e proprio must have per i più piccoli ed è estremamente importante che sia in cotone, possibilmente organico, in modo da consentire alla pelle del bambino di respirare, evitare il rischio di irritazioni e non far sudare il piccolo.

#2 Leggings in cotone

Altrettanto utili sono i leggings in cotone, che permettono al neonato di muoversi in tutta libertà e al tempo stesso lo fanno sentire avvolto e protetto. Anche in questo caso, il tessuto fa una grande differenza: non conviene acquistare pantaloni e leggings in materiali differenti dal cotone perché potrebbero creare irritazioni cutanee o far sudare eccessivamente il piccolo.

#3 Tutina in cotone o ciniglia

Tra i capi must have per vestire il neonato nel periodo invernale troviamo poi la classica tutina, in caldo cotone oppure in morbida ciniglia. La sua funzione è quella di tenere al caldo il piccolo e da Pepco è possibile trovare un’ampia scelta di tutine, tutte di ottima qualità. Un dettaglio che conviene tenere sempre in considerazione quando si sceglie questo capo d’abbigliamento è l’apertura: quelle a portafoglio o comunque con i bottoncini nella parte frontale sono molto più comode da indossare.

#4 Maglioncino in cotone

Durante la stagione invernale, in abbinamento ai leggings o ai pantaloni, è praticamente d’obbligo far indossare al neonato un bel maglioncino. Anche in questo caso, il cotone è il tessuto migliore perché consente alla pelle di respirare dunque conviene optare per un modello realizzato con questo materiale.

#5 Salopette in cotone o ciniglia

Un ultimo capo d’abbigliamento sicuramente utile per il neonato nel periodo invernale è la salopette, in cotone oppure in ciniglia. Possiamo considerarla un’alternativa alla tutina, anche se in realtà rappresenta una via di mezzo perché tiene meno caldo. La si può dunque utilizzare per tenere il piccolo al riparo dal freddo quando le temperature non sono eccessivamente rigide ma è comunque ancora troppo presto per lasciarlo con il semplice body a maniche lunghe in cotone.

Image by wirestock on Freepik