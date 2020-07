5 weekend di eventi in via Aquileia per “Udine sotto le stelle”

«Già lo scorso mese siamo riusciti a mettere insieme un bel programma. Per agosto abbiamo limato alcune cose, vista l’esperienza maturata, e fatto alcune proposte nuove», ha spiegato Antonella Fierro, rappresentante di borgo Aquileia e titolare del bar Moderno, in occasione della conferenza stampa di presentazione della programmazione agostana in via Aquileia, realizzata grazie al coordinamento di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune, l’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane -, e l’associazione “Amici del Borgo Aquileia”.

Presente anche l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz, che ha elogiato l’iniziativa: «Voglio complimentarmi con i rappresentanti di Borgo Aquileia, Confesercenti e ARLeF per la capacità organizzativa che stanno dimostrando e per la volontà di sfruttare al massimo la possibilità offerta dalla manifestazione ‘Udine sotto le stelle’, che sta città dando una boccata d’ossigeno agli esercenti dopo i duri mesi primaverili. Via Aquileia si conferma una realtà non solo centrale ma straordinariamente viva e propositiva».

Nei weekend di “Udine sotto le stelle”, infatti, la storica via cittadina si è organizzata per accogliere al meglio gli avventori. «Per la programmazione delle scorse settimane gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa hanno dovuto davvero fare una corsa contro il tempo. Nonostante ciò sono riusciti a mettere insieme un calendario interessante, che questo mese si presenta un po’ più strutturato», ha ricordato Marco Zoratti, presidente di Confeserecenti Udine che nell’occasione ha anche voluto precisare come

«contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di informazione, in via Aquileia si vive in un contesto con grandi potenzialità. La via è una strada sicura, molto elegante e per nulla degradata, anzi. Nelle scorse serate si è presentata in tutto il suo fascino e la sua bellezza, con i locali stracolmi di clienti entusiasti, molto ordinati e rispettosi delle regole per il contenimento del Covid-19. Borgo Aquileia è più vivo che mai e lavora per consolidare il suo rilancio. È una strada su cui investire per il futuro del commercio udinese».

Fra le strade del centro coinvolte nell’iniziativa, via Aquileia ha deciso di puntare su piccoli eventi che consentano agli esercenti da un lato di attenersi alle regole per il contenimento del Covid-19, ma dall’altro di richiamare la clientela, offrendo appuntamenti all’insegna di musica, divertimento e cultura. Una scelta risultata essere vincente fin da subito, come ha sottolineato Stefano Zampa, gestore, assieme ai fratelli, dalla trattoria “Ai vecchi parrocchiani”: «Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, qualcosa in più. Per ottenere i buoni riscontri che possiamo dire di aver avuto in queste settimane ci stiamo mettendo davvero molto impegno e i risultati si vedono. Spiace però vedere che poi c’è chi critica senza sostanziali ragioni o pone l’attenzione su una sedia vuota in orario di chiusura, piuttosto che sugli appuntamenti che hanno portato nel Borgo molte persone, come testimoniano video e foto sulla nuova pagina Facebook “Udine a colori” dedicata agli appuntamenti con gli artisti».

In quanto al programma si comincia già venerdì 31 luglio, per proseguire per tutti e 5 i fine settimana di agosto. Alle 18.30, all’Angolo della Musica, appuntamento con l’esposizione culturale “Angoli Acuti” che vedrà per protagonisti Lucia Burello e Gianmaria Cojutti. Sabato 1° agosto, dalle 19.30, torna la Pizzica ai Vecchi parrocchiani. Primo appuntamento della serie “Parrochianibynight” in programma sempre al sabato, e sempre alle 19.30, per tutto il mese. Ogni settimana si susseguiranno diversi eventi culturali con musica dal vivo. Anche “MUSICollio” sarà un appuntamento fisso: il sabato alle 20, all’Osteria al Collio, dove sono previste serate all’insegna di concerti-cibo-cultura. Venerdì 7, 21 e 30 agosto, dalle 17, spazio alle bancarelle del “mercatino sotto le stelle” e dalle 18 (il 7 e 21 agosto) alle caricature in tempo reale. A Ferragosto la via sarà invasa dal Vespa raduno (dalle 10); mentre domenica 23, dalle 11, grande festa con esposizioni, cosplay, animazione, truccabimbi e gioch iper Planet Comics.

PROGRAMMA EVENTI VIA AQUILEIA – AGOSTO 2020

VENERDÌ 31 LUGLIO

h.18.30 Esposizione culturale “Angoli Acuti” con Lucia Burello & Gianmaria Cojutti

h.18.30 Aperitivo e musica “Cocktail e melodie”

SABATO 1 AGOSTO

h.19.30 Musica popolare “La Pizzica” dei Miscellaneous

h.19.30 “Parrocchianibynight” eventi culturali e musica dal vivo

h.20 “MUSICollio” Concerti-Cibo-Cultura di Sabato Sera in Osteria

====================================================================

VENERDÌ 7 AGOSTO

h.17 mercatino sotto le stelle

h.18 caricatura in tempo reale in galleria

SABATO 8 AGOSTO

h.19.30 “Parrocchianibynight” eventi culturali e musica dal vivo

h.20 “MUSICollio” Concerti-Cibo-Cultura di Sabato Sera in Osteria

====================================================================

SABATO 15 AGOSTO

h.10 Vesparaduno

====================================================================

VENERDÌ 21 AGOSTO

h.17 mercatino sotto le stelle

h.18 caricatura in tempo reale sotto la torre

SABATO 22 AGOSTO

h.19.30 “Parrocchianibynight” eventi culturali e musica dal vivo

h.20 “MUSICollio” Concerti-Cibo-Cultura di Sabato Sera in Osteria

DOMENICA 23 AGOSTO

h. 11 PLANET COMICS esposizioni, cosplay, animazione, truccabimbi e giochi

====================================================================

SABATO 29 AGOSTO

h.19.30 “Parrocchianibynight” eventi culturali e musica dal vivo

h.20 “MUSICollio” Concerti-Cibo-Cultura di

Sabato Sera in Osteria

DOMENICA 30 AGOSTO

h.10 mercatino sotto le stelle