A Cormons “Il mondo fuori” 8-10 novembre

Festival “Il mondo fuori” Cormòns: ecco il programma dell’edizione dedicata ai SOCIAL MEDIA – 8-10 novembre

Torna il Festival dell’informazione “Il mondo fuori” organizzato dal Comune di Cormòns: appuntamento nel cuore del Collio con la seconda edizione, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, e un ricco programma dedicato al tema “Con gli occhi dei social: le nuove frontiere della comunicazione” che è stato presentato oggi dal sindaco Roberto Felcaro, dall’assessore alla cultura Anna Bortolotti, dal presidente di Fondazione Carigo Alberto Bergamin, dal delegato della Cciaa Venezia Giulia Gianluca Madriz e da Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del festival.

Se il focus della prima edizione, a maggio 2023, è stato il conflitto in Ucraina, quest’anno i riflettori si accendono sui media che nell’ultimo decennio hanno trasformato non soltanto il mondo dell’informazione, ma anche la quotidianità individuale e collettiva, le relazioni interpersonali, la coscienza sociale, la comunicazione politica, la divulgazione scientifica.

“Il festival “Il mondo fuori” è un evento culturale di grande rilevanza per la nostra comunità – sottolinea il sindaco di Cormòns Roberto Felcaro – Nonostante sia nato solo nel 2023, si è già affermato come un appuntamento significativo: sin dall’inizio, infatti, abbiamo investito per garantire un’elevata qualità alla manifestazione e farla crescere edizione dopo edizione, tanto che avremo l’onore di ospitare personalità di spicco legate al mondo della comunicazione digitale. Il festival riflette pienamente le linee guida della nostra amministrazione, grazie al lavoro dell’assessore alla cultura Anna Bortolotti, coadiuvata da Luana de Francisco: insieme, hanno ideato un programma di grande valore culturale che, siamo certi, attirerà un vasto pubblico e una risposta entusiasta da parte della stessa cittadinanza.”

“Siamo orgogliosi di annunciare la seconda edizione del Festival che coinvolge ancora di più la comunità – spiega Anna Bortolotti, Assessore alla cultura di Cormòns – organizzare alcuni incontri nelle aziende vitivinicole significa valorizzare la sinergia tra tradizione e innovazione e promuovere il nostro territorio non solo come luogo di produzione, ma anche come culla di idee e creatività. Questi eventi offriranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, combinando approfondimento culturale e scoperta delle eccellenze locali.”

Sono tre i giorni di festival, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con un’anteprima in collaborazione con Fake News Festival sabato 2 novembre dedicata al tema del confine con sei relatori (fotografi, giornalisti, scrittori) che racconteranno il confine dai rispettivi punti di vista, reale o virtuale, locale o internazionale.

C’è spazio anche per la tradizione vitivinicola di Cormòns, cuore pulsante del Collio, con due appuntamenti in cantina, da Keber e da Borgo SanDaniele, dove, dopo i talk, si potrà anche degustare un ottimo calice di vino.

“Il punto di partenza è come sempre l’osservazione: – spiega Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del Festival – ci affacciamo sul “mondo fuori” che pulsa attorno a noi e lo raccontiamo con occhio critico e competente attraverso la voce di ospiti capaci di interpretarne e svelarne meccanismi e pulsioni. Gli spunti arrivano dall’attualità. È maturata così l’idea di organizzare un viaggio nell’ecosistema dei social, nell’era digitale e nel caleidoscopio delle realtà virtuali in cui, da una parte all’altra del pianeta, siamo sempre più immersi. La seconda edizione propone quindi un articolato programma di incontri e confronti sui cambiamenti in atto per effetto di un’esplosione tecnologica così rapida, pervasiva e inarrestabile da essere ormai paragonata alla rivoluzione di Gutenberg. A parlarne saranno non soltanto diversi professionisti del web, ma anche coloro che, dai settori dell’educazione e della comunicazione, a quelli dell’economia, della pubblica amministrazione e della giustizia, hanno a propria volta dovuto ripensare le rispettive professioni e adeguarle agli strumenti e ai modelli che la nuova società impone.”

Si parte venerdì 8 novembre alle 20.30 al Teatro comunale di Cormòns con “Dalla fisica alle nuove sfide quotidiane: a tu per tu con Vincenzo Schettini”, l’occasione perascoltare dal vivouno dei professori più amati del web, volto seguitissimo sui social con un profilo Instagram da 2,6 milioni di follower. Schettini, che ha reso semplice e divertente una materia come la fisica, dialogherà sul palco con Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del festival.

La giornata di sabato inizia la mattina nell’azienda agricola Keber e sarà un viaggio intergenerazionale dedicato all’uso dei social: a partire da chi con le piattaforme ha creato la propria professione di narratore di esperienze e di territori, passando per un importante approfondimento sui rischi del rapporto tra i giovani e giovanissimi con il mondo virtuale e su come educarli ad una maggiore consapevolezza del mezzo. La giornata si conclude con un dialogo dedicato proprio alla “generazione influencer” e ai diversi approcci alle nuove professionalità del web.

Anche domenica il primo incontro sarà in cantina, nell’aziendaBorgo SanDaniele I Mauri dedicato al rapporto tra social, libri e fenomeni editoriali, mentre l’approfondimento del pomeriggio ruota intorno a come le piattaforme e l’intelligenza artificiale abbiano rivoluzionato, nel bene e nel male, persino il mondo della giustizia.

Si prosegue con un’analisi su come i media, a cominciare da quelli tradizionali, si sono organizzati per riuscire a fare informazione in uno scenario in cui un italiano su tre si informa soltanto sui social network.

Gran finale che unisce musica, arte e performance alle 20.45 al Teatro comunale di Cormòns con lo spettacolo multimediale immersivo Automatic Impermanence di Alex Braga, pioniere dell’intelligenza artificiale.

Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ad ingresso libero.