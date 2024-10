Nuovi cuccioli di Alpaca al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro si prepara a festeggiare un Halloween davvero speciale quest’anno, con la presenza di tre nuovi cuccioli di Alpaca – due maschi e una femmina – nati a fine settembre e che per la gioia dei visitatori si trovano in compagnia degli amati Capibara.

Gli Alpaca sono animali domestici originari delle Ande, noti per il loro aspetto dolce e il prezioso manto. Famosi per la loro lana, estremamente soffice, calda e leggera, appartengono alla famiglia dei camelidi, insieme ai lama, ai cammelli e ai dromedari. Sono caratterizzati da un collo lungo, un muso corto e orecchie a punta, che gli conferiscono un aspetto gentile e curioso.

Il Parco chiuderà la stagione il 3 novembre, offrendo un’ultima occasione per trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. E per celebrare Halloween, gli animali riceveranno un “dolcetto speciale” grazie ai guardiani dello zoo che hanno preparato zucche decorate e intagliate, riempite con frutta, carne e insetti, che verranno offerte agli animali nelle giornate dell’1, 2 e 3 novembre. Ma a preparare le zucche per gli animali del Parco potranno essere anche i bimbi che entrano nel “Giardino delle Esperienze Naturali”, l’area dedicata a laboratori interattivi pensati per stimolare la curiosità e l’apprendimento condiviso tra adulti e bambini. Qui, c’è la possibilità di osservare e interagire con elementi naturali come penne, piume, impronte, ossa, uova, conchiglie e molto altro, tutto all’interno di un ambiente raccolto e accogliente.

Gli orari per partecipare a questa esperienza vanno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30 a ingresso libero e senza bisogno di prenotazione.

“Con i nostri guardiani abbiamo decorato tante zucche per far divertire anche i nostri numerosi animali e speriamo di farlo anche con tanti bambini – afferma il direttore del Parco, Maria Rodeano. Questo non è solo un modo per celebrare Halloween insieme ai nostri visitatori, ma anche un’opportunità di arricchimento per gli animali, che riceveranno il cibo in una modalità diversa.”

Anche a stagione conclusa, lo staff del Parco continuerà a lavorare dietro le quinte: gli educatori progetteranno nuove attività, i guardiani si occuperanno quotidianamente degli animali, e giardinieri e manutentori procederanno con la potatura e la cura delle piante, oltre alla manutenzione delle strutture.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.parcozoopuntaverde.it.