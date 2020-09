A Friuli DOC il gioco dell’oca. Domenica 13 settembre

Un gioco dell’oca “rivisitato”, sotto la Loggia del Lionello. È la proposta del Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udin” (presieduto da Elena Sione), in collaborazione con il Comune, pensato e realizzato in esclusiva e in anteprima per Friuli Doc 2020 allo scopo di promuovere il folclore e le tradizioni friulane in modo alternativo, in un momento dove il distanziamento interpersonale è la regola (che verrà rispettata), e per creare uno spazio per l’allegria e il buonumore seguendo tutte le precauzioni del caso. L’appuntamento, dunque, è fissato per le ore 16.00 di domenica 13, con “Stelutis in zûc”, un gioco coinvolgente e divertente, arricchito con tante curiosità, notizie, momenti musicali e intermezzi vari.

Il gioco, che coinvolgerà il pubblico presente, si svolgerà utilizzando la pavimentazione della Loggia del Lionello come superficie sulla quale verranno appoggiate le caselle numerate del percorso. Si tratta, come detto, di un gioco dell’oca “rivisitato” e strutturato proprio per promuovere le tradizioni friulane (delle quali, oramai, Friuli Doc è parte) in modo alternativo rispetto a un classico spettacolo di danza o canto, repertorio classico delle “Stelutis di Udin”.

I partecipanti che raggiungeranno in tempo il traguardo, riceveranno una gradita sorpresa.