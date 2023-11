A Gemona con Coldiretti Udine per la Giornata provinciale del Ringraziamento agricolo

Coldiretti Udine celebra la settantatreesima Giornata provinciale del Ringraziamento agricolo, l’evento di origini antiche riscoperto da Coldiretti a partire dal 1951 e dal 1974 inserito nel calendario liturgico nazionale. L’appuntamento è in programma domenica 12 novembre alle 10.30 nel Duomo Santa Maria Assunta di Gemona del Friuli. Dopo il ritrovo alle 10 nella Loggia del municipio, la Santa Messa sarà presieduta da monsignor Valentino Costante, presenti il direttore regionale di Coldiretti Fvg Cesare Magalini, il presidente di Coldiretti Udine Cristiano Melchior e le responsabili di Giovani Impresa Udine Greta Minisini e di Donne Impresa Udine Elena Tavano.

«Un’occasione importante per guardare al futuro con speranza – dichiara il presidente della Coldiretti Udine Melchior –, nella consapevolezza del ruolo che l’agricoltura, attraverso il lavoro delle imprese, può svolgere per la ripresa del territorio in termini economici e occupazionali anche per le giovani generazioni». «Come ogni anno la Giornata del Ringraziamento servirà a sottolineare l’importanza di salvaguardare la terra – aggiunge il direttore regionale Magalini – e di valorizzarla nella maniera più rispettosa possibile, con innovazioni tecniche che aiutino la transizione ecologica, che si fa con e non contro gli agricoltori».

Temi emersi recentemente nel Villaggio del Circo Massimo a Roma, appuntamento in cui Coldiretti ha sventolato la bandiera dell’agricoltura italiana, della biodiversità e della sostenibilità del territorio, un modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.?

Sabato 11 e domenica 12, inoltre, in piazza del Ferro, Gemona ospiterà il mercato di Campagna Amica.