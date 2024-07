A Mittelfest gran finale domenica con il concerto di Margherita Vicario spostato a Udine

MITTELFEST chiude con il talento e l’energia di MARGHERITA VICARIO. Una domenica con spettacoli per tutta la famiglia

Un’imperdibile ultima giornata per l’edizione 2024 di Mittelfest DISORDINI con ben nove appuntamenti dedicati a tutta la famiglia e un gran finale in musica.

C’è grande attesa, infatti, per il concerto di chiusura di Margherita Vicario Gloria! che alle 21.30 al Palamostre con il talento della cantautrice, attrice, autrice di podcast e regista che salirà sul palco insieme ai musicisti dell’orchestra La Corelli.

Spettacolo da non perdere anche quello delle 19.15 al Teatro Ristori, Paradiž, una commedia amara di Matteo Spiazzi che porta in scena le storie di una casa di riposo in una piccola città slovena con una commedia dolce e amara e senza parole.

Alle 17.30 ritorna in scena La Cripta dei Cappuccini, lo spettacolo commissionato a Mittelfest dalla Regione FVG per GO!2025, che nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti, viene proposto nella versione acustica, con la lettura di quattro attori, già creata in co-produzione con RAI FVG per RAI Radio3.

Ma non c’è domenica a Mittelfest senza lo spettacolo dal vivo dedicato alle famiglie e ai bambini: si inizia alle 10.30 nel Museo Archeologico Nazionale Cividale con Diverdiamoci di Pizz’n’Zip e il loro omaggio alla musica di Giuseppe Verdi. Ed è a tema musicale anche il loro laboratorio musicale interattivo per bambini dai 5 anni in su, alle 15 sempre all’interno del museo.

Alle 16 va in scena nella chiesa di San Francesco la musica adatta a grandi e bambini dei The Threex con Mindbowing: due violini e un pianoforte a gran coda esplodono in un vortice di danza, circo e pantomima, una miscela incontenibile di Mozart e rock’n’roll, improvvisazione e tango, colonne sonore e tormentoni pop.

PROGRAMMA DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 10.30 – DIVERDIAMOCI! di PIZZ’N’ZIP – musica MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE CIVIDALE

Milano, 1841. Giuseppe Verdi, dopo l’insuccesso della sua ultima opera, è tanto triste e medita di ritirarsi dalle scene. Due musiciste dei giorni nostri, le Pizz’n’Zip, decidono di teletrasportarsi a casa sua grazie a una strampalata macchina del tempo. Riusciranno a fargli ritrovare l’ispirazione perduta e a salvare la sua carriera musicale? Conoscendo il felice destino del compositore e temendo che la storia cambi senza il loro intervento, le due ragazze si prodigheranno nel presentare al maestro alcuni dei più iconici brani delle sue opere future, suonando, danzando e cantando con l’aiuto del pubblico. I bambini saranno coinvolti in un divertente e raffinato viaggio nella musica di Verdi: senza il loro sostegno la carriera del compositore è in pericolo!

10.30 e 17 – ZLOTOGROD di Jacopo Giacomoni/ Collettivo l’Amalgama/ Circo All’InCirca – teatro – prima assoluta – Partenza da Borgo di Ponte

E se Cividale non fosse un paese italiano vicino al confine sloveno, ma un paese all’estremo est dell’impero austroungarico, al confine con l’impero russo, agli inizi del secolo scorso? Se il fiume, le case, la chiesa, la taverna di Cividale fossero invece fiume, case, chiesa e taverna di Zlotogrod, la località letteraria dove il celebre scrittore Joseph Roth ha ambientato diversi racconti? Uno spettacolo itinerante di teatro e circo attraverso il centro di due cittadine sovrapposte sotto la guida di un inflessibile verificatore di pesi e misure. Gli abitanti lo disprezzano, ma lui resta fedele al suo compito: scovare i pesi falsi. Ogni cosa passa in secondo piano, perché prima di tutto viene la Legge, il rigore dell’esattezza. Si sa, tuttavia, che «anche i funzionari sono esseri umani». Spettacolo itinerante attraverso il centro di Cividale del Friuli. Si consiglia un abbigliamento comodo e di dotarsi d’acqua.

Ore 12 – KAFFEE – ZLOTOGROD– incontro con gli artisti – Il Curtil di Firmine

Jacopo Giacomoni, Circo all’inCirca e Collettivo l’Amalgama incontrano il pubblico.

Ore 15 – WORKSHOP – UNA NOTA AL MUSEO – Museo Archeologico Nazionale Cividale

Un laboratorio musicale interattivo per bambini dai 5 anni in su, immerso nella storia!

La violinista Puña viaggia nel tempo e finisce per errore nel VI secolo d.C., dove incontra Gisulfo, duca dei longobardi, che è sempre impegnato con la politica e non sa niente della musica. Così Puña, grazie all’aiuto dei bambini, sfrutta l’occasione per fargliela conoscere. Il laboratorio, oltre a offrire un resoconto storico in accordo con i reperti del museo, esplora la musica in tutte le sue forme: attività di ascolto e sonorizzazioni collettive, canti, giochi ritmici e passi di danza. Tutte le attività sviluppano nel bambino una serie di competenze importanti per la crescita. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria. Info su www.mittelfest.org

Ore 16 – MINDBOWING – THE THREEX – MUSICA – prima nazionale – Chiesa di San Francesco

Due violini e un pianoforte a gran coda? Fate attenzione: tre musicisti classici stravolgono ogni aspettativa esplodendo in un vortice di danza, circo e pantomima. Una miscela incontenibile di Mozart e rock’n’roll, improvvisazione e tango, colonne sonore e tormentoni pop. Un violinista giocoliere, un suonatore di tuba al pianoforte, un pianista che suona il flauto, un violinista che fa moonwalking e che danza in tutù: quando i ThreeX entrano in scena nulla è come sembra. La musica di ogni tempo si trasforma in uno show sorprendente in cui è impossibile restare seri. Maestria esecutiva e talento performativo si fondono in uno spettacolo poliedrico e senza respiro, che farà appassionare chi frequenta meno le sale da concerto e ammalierà gli ascoltatori della classica.

Ore 17.30 – LA CRIPTA DEI CAPPUCCINI, VERSIONE ACUSTICA– teatro – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Dopo l’adattamento teatrale, primo tassello della trilogia Inabili alla morte/ Nezmožni umreti, approda a Mittelfest la versione acustica in lettura per quattro attori della Cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, già creata in co-produzione con RAI FVG per RAI Radio3. Nicola Bortolotti, Francesco Migliaccio, Camilla Semino Favro e Simone Tangolo raccontano il caravanserraglio di madri, amanti, truffatori, disperati delle periferie, alle prese con gli sconvolgimenti e i disordini che ribaltano l’Europa tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Con gli occhi di Trotta, di sua moglie Elisabeth, del Conte Chojnicki e del caldarrostaio Branco prende voce e vita la finis Austriae che forse è stato il lungo incipit di una finis Europae.

Ore 19.15 – Paradiž Una commedia amara – teatro – prima nazionale – Teatro Ristori

Una casa di riposo in una piccola città slovena, le storie dei suoi abitanti che si intrecciano. Esclusione, isolamento, solitudine, malattia fisica e mentale, rimpianti e occasioni mancate: la vita viene osservata attraverso il punto di vista più rilevante, la fine della linea temporale, la prossimità con la morte. Paradiž è una commedia dolce e amara senza parole, basata su storie vere e su un gioco di maschere alla maniera della commedia dell’arte. L’acclamato regista italiano Matteo Spiazzi dirige gli attori del SLG Celje in una favola contemporanea che celebra la vita. Quando è stata l’ultima volta che vi siete seduti su una comoda poltrona e avete guardato attraverso la finestra senza dire una parola?

Ore 21.30 – MARGHERITA VICARIO – GLORIA! con l’Orchestra La Corelli – musica –Piazza Duomo

Cantautrice, attrice, autrice di podcast e regista esordiente con l’acclamatissimo Gloria! candidato all’Orso d’Oro di Berlino, Margherita Vicario canta piegando la seduzione della melodia al racconto di storie di toccante quotidianità. Non a caso in tournée porta racconti di ogni giorno tra consapevolezza sociale e leggerezza pop. Avventure di follie e di guerra, come in Magia, rivendicazioni dei diritti femminili, come in Ave Maria, domande sul pianeta che abitiamo in maniera sempre più insostenibile, come in Canzoncina. Frammenti esplosi di un discorso sonoro che ci invita a riflettere ma con il tono lieve di canzoni, qui eccezionalmente arricchite delle sonorità di una vera e propria orchestra classica, La Corelli.