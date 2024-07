“Puccini incontra Zappa”, concerto evento e dialogo con Angelo Floramo. 29 luglio

Un concerto-evento all’insegna non solo della musica, ma della teatralità, della socialità e dell’innovazione. Questo quanto propongono congiuntamente i Festival Nei Suoni dei Luoghi e More Than Jazz, nell’evento “Puccini meets Zappa. Puccini e il femminile”, in programma lunedì 29 luglio al Giardino del Torso a Udine, con inizio alle 21.00. Protagonisti della serata saranno la contrabbassista Valentina Scheldhofen Ciardelli e il pianista Stefano Teani, che proporranno musiche di Puccini, Zappa, Ciardelli. A completare l’evento la partecipazione dello storico e saggista friulano Antonio Floramo, che dialogherà con la direttrice artistica di Nei Suoni dei Luoghi, la violinista Valentina Danelon, sul tema del femminile a partire dall’arte, con riferimenti all’importante presenza di donne artiste nella nostra regione. L’evento, organizzato da Associazione Progetto Musica, in collaborazione SimulArte Società Cooperativa, è a ingresso libero e in caso di pioggia si terrà al Teatro San Giorgio. Il programma completo del festival Nei Suoni dei Luoghi è consultabile su www.neisuonideiluoghi.it .

Nel 2024 tutto il mondo culturale celebra l’anno pucciniano, a 100 anni dalla morte del grande compositore lucchese. Il progetto multidisciplinare How I met Puccini ideato dalla compositrice e performer Valentina Scheldhofen Ciardelli, omaggia la musica del genio lucchese esaltandone la modernità e la versatilità e accostandolo a Frank Zappa, che da geniale innovatore è riuscito, come Puccini, a rompere gli schemi del genere musicale in cui ha esordito, modernizzando e aprendo la strada a nuove contaminazioni. Per questo speciale appuntamento, il progetto avvicina il concetto degli archetipi femminili alle eroine pucciniane, svelandone i caratteri principali e affrontando la stereotipizzazione di genere. Attraverso gli archetipi come la Madre, la Femme Fatale e l’Eroina, sentiremo come Puccini ha saputo catturare e trasmettere i temi universali della condizione della donna. Nel repertorio di stasera potremo ascoltare due Fantasie che ritraggono la donna Cacciatrice – nella quale si incarna la figura di Minnie, personaggio presente nell’opera La fanciulla del West – e la Fanciulla – qual è Cio-Cio-San, protagonista di Madama Butterfly. Un estratto dalla Fantasia su Turandot ci racconta invece l’archetipo della Regina con l’aria In questa reggia. A suggellare la forza di questo evento, che unisce tematiche musicali a importanti tematiche di genere e sociali, ci sarà la presenza del noto storico e scrittore friulano Angelo Floramo, insignito quest’anno del prestigioso Premio Nonino Risit D’Aur – Barbatella d’oro 2024 insieme alla cooperativa Insieme, fondata nell’area di Srebrenica da dieci donne di diverse appartenenze.

Prossimo appuntamento con il festival Nei Suoni dei Luoghi sarà mercoledì 31 luglio in Corte Palazzo Morpurgo con l’Amadeus Piano Duo. Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.