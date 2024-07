Onde Mediterranee: giornata dedicata a Giulio Regeni, domenica 28 luglio a Gradisca d’Isonzo

Come di consueto Onde Mediterranee – organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica e giunto alla sua ventottesima edizione – conclude il suo palinsesto con l’intensa giornata “Verità per Giulio Regeni” in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo, il collettivo Giulio Siamo Noi, Articolo 21 e Governo dei Giovani di Fiumicello.

A partire dalle 18, nel Castello di Gradisca d’Isonzo si susseguono una serie di eventi che “tingono di giallo” la città. Primo appuntamento: “Un filo di verità”, la presentazione del fotoalbo “Come me, come te” di Carolina Zanier (modera Francesca Colombi, consigliera comunale).

Una poetica celebrazione dell’ambiente che ci circonda quotidianamente: tra fiori, tronchi, soffioni, foglie con le loro splendide venature e le nostre stesse impronte digitali, l’osservazione e la scoperta del mondo diventa un gioco di esplorazione e creatività.

Alle 19.30 il Flash-Mob “Tutti i nodi vengono al pettine” – un momento di riflessione collettiva e partecipata sulla vicenda di Giulio – e alle 20 “Facciamo cose per Giulio … e facciamo il punto sul processo”. Sarà l’occasione per comprendere a che punto siano le dinamiche relative al percorso di giudizio: l’incontro vedrà presenti i genitori di Giulio – Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’Avvocata che segue il caso, Alessandra Ballerini (in collegamento), il giornalista di Articolo 21 Beppe Giulietti, l’attrice Marta Cuscunà (che dedicherà alcuni brevi interventi alla tematica),e i contributi video di Andrea Pennacchi e Lella Costa. La Giornata è a cura di Marina Tuni e Silvia Colle.



Lungo tutta la giornata sarà presente al Castello anche una postazione di Medici Senza Frontiere, che Euritmica sostiene in generale per l’impegno e in particolare per quanto oggi sta facendo per la terribile situazione di Gaza.



A partire dalle 22, sul palco dell’Arena, come ogni anno ci si saluta in musica: la North East Ska* Jazz Orchestra è protagonista del concerto finale, una big band di 18 elementi che unisce musicisti del triveneto nel nome della musica giamaicana e afroamericana e ha collaborato con Mr. T- Bone (Africa Unite, Bluebeaters, Uppertones), Furio (Pitura Freska, Ska-J) e Olly Riva (Shandon, The Fire). Con il video ”Mama” conta dieci milioni di visualizzazioni su Youtube. I lavori discografici della North East, molto apprezzati, sono anche un’opportunità per supportare le zone disagiate di Africa e Sudamerica. Il disco del 2019, prodotto da Brixton Records, raccoglie nove tracce originali composte da membri dell’orchestra e viene premiato dal pubblico della rivista tedesca ”Reggae Steady Ska” come miglior album dell’anno 2019.

Immagine Mauro Biani