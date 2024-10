A Udine l’ICE PARK in piazza Primo Maggio dal 30 novembre 2024

Dopo il grande successo della prima edizione, è pronta a tornare nella magnifica cornice di piazza primo paggio, la pista di pattinaggio su ghiaccio di Udine Ice Park. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuove attrazioni, trasformando una delle piazze più iconiche del centro udinese in un vero villaggio del Natale, con un mercatino, divertimento per più piccoli e, novità delle feste 2024/2025, la Christmas Arena, con il suo esclusivo musical natalizio.

“Se l’anno scorso abbiamo vinto una scommessa portando in piazza Primo Maggio una delle più importanti piste di pattinaggio in Italia, quest’anno, consapevoli della grande risposta ottenuta dal pubblico udinese e dai visitatori, siamo contenti di poter confermare questa iniziativa con tante novità”, commenta il vicesindaco e assessore al turismo e commercio Alessandro Venanzi. “In città ci sarà l’area Natale più importante della Regione, il nostro obiettivo non è cambiato: posizionare Udine nei flussi turistici invernali e questa si conferma una grande occasione – spiega Venanzi – per favorire tanto lo sviluppo economico quanto quello turistico della nostra città e di tutto il territorio”.

Il villaggio di Natale in Giardin grande

La pista di pattinaggio, tra le più grandi d’Italia, sarà ovviamente il cuore pulsante dell’evento. Milleduecentocinquanta metri quadri di superficie ghiacciata su cui cittadini e visitatori potranno pattinare e godersi delle ore divertendosi in un clima allegro e festoso.

Tutto intorno sarà creato un vero villaggio del natalizio con bancarelle, gastronomia e bevande calde, ma saranno allestite anche attrazioni per i più piccoli come “La casa delle renne parlanti” in cui bambine e bambini potranno lasciare la propria lettera indirizzata a Babbo Natale, suggestive attrazioni in perfetto tema natalizio e la Christmas Arena, uno spazio dedicato all’esclusivo musical natalizio che Udine Ice Park propone per il Natale udinese.

Da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio si potrà assistere ogni giorno a uno speciale e coinvolgente musical a tema natalizio intitolato “Sogno di Natale”, che vedrà esibirsi per il pubblico udinese una dozzina di attori e performer professionisti.

La pista sarà aperta il 30 novembre e animerà Giardin Grande almeno fino al termine delle festività invernali. Il mercatino, per cui i soggetti economici hanno ancora la possibilità di candidarsi, aprirà invece le sue porte il 6 dicembre. La pista di ghiaccio sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 14 alle 21, ma durante le giornate festive e nel periodo delle vacanze scolastiche sarà possibile pattinare già dalle 10.30. Per tutte le informazioni e le iniziative che saranno annunciate nel corso delle prossime settimane si può consultare il sito https://udineicepark.it/.