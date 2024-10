Sting in concerto a Villa Manin il 9 luglio 2025

Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, sarà Sting a portare, il 9 luglio 2025 a Villa Manin – Codroipo (UD), una delle date del suo “Sting 3.0” World Tour per un nuovo grande appuntamento di “GO!2025&Friends”, il cartellone di eventi che affianca il programma ufficiale di “GO!2025”, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.

Con 17 Grammy Awards e più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è uno degli artisti solisti più importanti e caratteristici al mondo. Compositore, cantautore, attore, autore e frontman dei The Police, attivista, Sting ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors, oltre ad essersi guadagnato una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” ed essere stato ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame.

«Con il concerto di Sting a Villa Manin, un altro grande appuntamento entra nel ricco programma di eventi legati alla Capitale europea della Cultura 2025, che oltre a Gorizia coinvolgerà anche il resto della regione grazie al palinsesto di Go!2025&Friends. Un’iniziativa importante, che vuole fungere da effetto moltiplicatore di Go!2025 e permetterà a tutto il Friuli Venezia Giulia di aprire le porte a nuovi flussi turistici con proposte attrattive e diversificate» per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

IL CONCERTO A VILLA MANIN DI CODROIPO (UDINE)

Accolto con recensioni entusiastiche nella sua prima tappa nordamericana al Fillmore di Detroit, a grande richiesta Sting annuncia il tour europeo in cui eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile sua discografia: uno degli appuntamenti più attesi è fissato per il 9 luglio 2025 a Villa Manin, Codroipo (UD) e sarà uno dei grandi eventi di “GO! 2025&Friends”, che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura 2025, Nova Gorica-Gorizia, in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Sting si è sempre distinto per aver spinto costantemente i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera e ora si è riconfermato, ancora una volta, annunciando lo “STING 3.0”: il progetto con il virtuoso chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), che rappresenta una nuova era dinamica con selezioni del suo vasto catalogo, in primis dai The Police, attraverso la lente urgente di un affiatato combo di tre elementi.

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 6 novembre online su sui portali eilo.it, ticketone.it, ticketmaster.it, vivaticket.com e sul circuito internazionale eventim.si, mentre dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre sarà attiva la speciale prevendita per i membri del Fan Club di Sting (sting.com) e dalle ore 10:00 di lunedì 4 novembre sarà attiva la presale per i titoli di carta Mastercard (www.priceless.com/music).

Lo “STING 3.0” World Tour è partito in Europa quest’estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit, MI, con recensioni entusiastiche:

“È stata la serata perfetta – artisti di livello mondiale e performance in uno scenario intimo – di cui si parlerà per anni”. (Oakland Press)

“È stato il tipo di spettacolo che ha unito i punti artistici più ampi, dalle cose nitidamente sincopate dei Police alle sue escursioni da solista baciate dal jazz, mostrando al tempo stesso il songwriting che fa da filo conduttore a tutto questo”. (Detroit Free Press)

Conosciuto per il suo lavoro innovativo come artista solista e come frontman e autore di canzoni del gruppo seminale The Police, Sting, guidato da Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente spinto i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Lo “STING 3.0” Tour rappresenta una nuova era dinamica che presenta selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente urgente di un affiatato combo di tre elementi e ha ispirato la sua nuova canzone, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” – mixata dall’ingegnere Robert Orton, vincitore di quattro Grammy Award – pubblicata il 5 settembre da Cherrytree Music Company/Interscope Records.

