Aggiornamento Allerta Meteo 13 settembre

La depressione presente sulla regione continua a far affluire correnti umide in quota, mentre nei bassi

strati sono presenti correnti settentrionali più secche e stabili, con vento da nord forte in quota e Bora da

sostenuta a forte sulla costa. Le precipitazioni, dalla tarda serata di giovedì sono state decisamente più

attenuate e sparse, limitandosi perlopiù a pochi millimetri, con nevicate residue attualmente nel

Tarvisiano oltre i 1200-1400 m di quota circa. Dall’inizio dell’episodio sono caduti 30-90 mm di pioggia su

Alpi e Prealpi Carniche, 60-90 mm sulle Alpi Giulie, da 100 a 160 mm sulle Prealpi Giulie e nelle Valli del

Natisone sono stati registrati fino a 180 mm; su media e alta pianura da 30 a 140 mm, su bassa pianura

e costa da 60 a 150 mm. Sulla zona montana sono presenti alcuni cm di neve al suolo, specie sul

Tarvisiano, a partire dai 1200-1400 m, più in alto sulle altre zone. Le raffiche di vento proveniente da nord

hanno raggiunto i 110 km orari in quota sulle Alpi Carniche, mentre sulla costa si sono toccati i 90 km

orari nella giornata di ieri, ma anche stamattina a Trieste con la Bora.



EVOLUZIONE: Nelle prossime ore la depressione proseguirà ad apportare un afflusso di correnti umide in quota, ma negli strati medio-bassi prevarranno correnti settentrionali più secche e stabili. Saranno possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli o al più moderate in progressivo esaurimento, ancora deboli

nevicate in montagna, oltre i 1400 m circa, a quote più basse sul Tarvisiano, ma saranno anch’esse in

esaurimento. Soffierà vento sostenuto e freddo da nord sui monti in quota e Bora da sostenuta a forte

sulla costa, in attenuazione nel pomeriggio.

Dal tardo pomeriggio di ieri 12 Settembre sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni

per i seguenti effetti al suolo:

allagamenti in diverse abitazioni nei comuni di Prepotto, San Pietro al Natisone, Dolegna del

Collio;

alberi caduti nei comuni di Majano e Tarcento;

evacuato il ristorante L’Argine di Vencò;

black-out elettrico in alcune zone di Cervignano del Friuli;

oltre 10 autovetture e camper sono rimasti bloccati a Passo Pramollo a causa della presenza di

oltre 20 cm di neve sulla strada;

Taipana frana su carreggiata SP38, rimane aperta;

CORSI D’ACQUA

Al momento i livelli dei corsi d’acqua principali sono tutti sotto i livelli di attenzione; si segnala che dalle

alle ore 23:00 del 12/09 l’idrometro di Prepotto è sceso sotto il livello di attenzione; inoltre, si segnala alle

ore 07:15 il superamento livello di attenzione all’idrometro di Madrisio livello stazionario.

La Sala Operativa Regionale (SOR) di Palmanova dal tardo pomeriggio di ieri ha attivato, circa 40 di

volontari di PC, impegnati in interventi di messa in sicurezza del territorio