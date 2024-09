NEI SUONI DEI LUOGHI vola in Estonia

Il festival Nei Suoni Dei Luoghi guarda a Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, passando per la capitale attuale, l’estone Tartu, con il quinto concerto dello speciale circuito dal titolo “Da Tartu 2024 a GO! 2025”, serie di eventi che unirà tre città – Nova Gorica, Gorizia e Tartu – e tre nazioni – Slovenia, Italia e Estonia – nel segno della cultura e della musica. Per questo appuntamento il festival vola proprio a Tartu in Estonia, per proporre, come per i precedenti eventi di questo ciclo, un concerto che vedrà protagonisti talenti emergenti e musicisti professionisti estoni e italiani. L’appuntamento è quindi per sabato 14 settembre alla Tubin’s Hall dell’Heino Eller Music School di Tartu, con inizio alle 19.00. Protagonisti di questo concerto saranno due musicisti italiani, Francesco Minutello (tromba) e Nicolò Spolettini (pianoforte), la giovanissima violoncellista estone Maali Toots (violoncello), guidati dal fenomenale percussionista, anch’esso estone, Heigo Rosin. Il concerto, organizzato in collaborazione con Kulturni dom di Nova Gorica e Tartu 2024 Capitale Europea della Cultura, è a ingresso gratuito.

La splendida cornice di Tartu, città estone Capitale Europea della Cultura 2024, ospiterà per la prima volta un concerto del festival internazionale Nei Suoni Dei Luoghi. I protagonisti saranno due giovani musicisti italiani e una giovanissima violoncellista estone, affiancati al senior artist Heigo Rosin, il primo percussionista solista emergente proveniente dall’Estonia. Nonostante la sua giovane età, Rosin vanta già una luminosa carriera che lo vede esibirsi come solista con numerose orchestre e recital in tutta Europa e negli Stati Uniti, ed è anche attivo come docente. Oltre dieci anni di pratica di karate lo hanno ispirato a combinare i movimenti di questa disciplina con la sua esibizione di percussioni. Questo aspetto unico del suo modo di suonare gli è valso il soprannome di Karate Kid della Percussione e la sua gestualità rende le sue performance straordinarie non solo da ascoltare, ma anche da vedere.

L’Heino Eller Tartu Music School è una scuola di musica a Tartu, fondata nel 1919. Ha preso il nome attuale nel 1971, in onore del compositore e insegnante di musica estone Heino Eller, che insegnò nella scuola dal 1920 al 1940. Il 15 settembre 2014 ha inaugurato il suo nuovo edificio a 3 piani che ospita la Tubin´s Hall, venue che ospiterà l’evento.

Questi i prossimi appuntamenti del ciclo di concerti “Da Tartu 2024 a Go! 2025”: il 4 ottobre al Castello di Kromberk di Nova Gorica il concerto con Alessandro Carbonare (clarinetto), Victoria Nava (pianoforte) e la violinista estone Katariina Tammemägi. Sconfinamento in Austria invece il 18 ottobre, a Kitzbühel, per l’ultimo appuntamento del ciclo con Alessandro Taverna al pianoforte, la violinista slovena Jelena Peji? e la violoncellista Chiara Kaufman.

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.