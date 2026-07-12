No Borders Music Festival: ai Laghi di Fusine oltre 3000 persone per sentire LP

Nel suggestivo scenario dei Laghi di Fusine, la trentunesima edizione del No Borders Music Festival ha accolto LP, protagonista di una performance capace di coniugare intensità emotiva, libertà espressiva e una costante ricerca di contatto con il pubblico.

Fin dalle prime note, Laura Pergolizzi ha costruito un concerto in cui la voce è diventata il centro di gravità dell’intera narrazione. Potente e capace di passare con naturalezza dalla tensione alla delicatezza, l’interpretazione ha attraversato il repertorio con una spontaneità che ha lasciato spazio all’improvvisazione, al dialogo e a una presenza scenica profondamente autentica.

Oltre tremila persone hanno assistito al live, che ha visto in scaletta brani come Girls Go Wild, One Like You, Shelly, No Witness, Lost On You, Best in Life, accompagnando il pubblico in un percorso che ha alternato momenti di maggiore energia a passaggi più intimi e raccolti.

L’identità musicale di LP, da sempre sospesa tra rock, folk e scrittura d’autore, ha trovato una naturale corrispondenza con il contesto del festival. Le canzoni si sono sviluppate senza cercare l’effetto, lasciando emergere il valore dell’interpretazione e la capacità di ogni brano di trasformarsi nell’incontro con il pubblico e con il luogo che lo ospita.

Nel corso della performance, la dimensione del concerto è andata oltre la semplice esecuzione musicale, assumendo i contorni di un dialogo continuo tra artista, paesaggio e pubblico. I Laghi di Fusine hanno offerto ancora una volta uno spazio in cui il silenzio della natura e la forza della musica hanno trovato un equilibrio spontaneo, confermando uno dei tratti più distintivi del No Borders Music Festival.

Con LP, il festival continua il proprio racconto: quello di una musica capace di attraversare generi, lingue e sensibilità diverse, riaffermando il significato più autentico del suo nome. Perché il confine, anche questa sera, non è stato un limite, ma un luogo di incontro.

Il No Borders Music Festival 2026 prosegue sabato 18 luglio con un doppio appuntamento: alle ore 14:00 con il concerto di COEZ e alle ore 16:00 con il concerto de I Patagarri ai Laghi di Fusine

Foto Tommaso Gallina