A Udin&Jazz lunedì 13 luglio i ritmi brasiliani di DENISE DANTAS e in serata la ZEORCHESTRA

La 36ª edizione di Udin&Jazz, curato da Euritmica con il sostegno del Comune di Udine, della Regione FVG, del MIC, della Fondazione Friuli e della CCIAA udinese, prosegue lunedì 13 luglio con una giornata che celebra la forza evocativa della musica nelle sue molteplici forme. Dal jazz che dialoga con la tradizione brasiliana all’incontro tra improvvisazione e grande cinema muto, il festival propone due appuntamenti nei quali il suono diventa protagonista assoluto del racconto.

Il via alla giornata sarà alle 19.00, nella Corte di Palazzo Morpurgo, con “Sambei no Jazz”, il progetto guidato dalla cantante brasiliana Denise Dantas, capace di fondere la ricchezza ritmica del samba con il linguaggio del jazz contemporaneo. Insieme a Egon Boštjan?i? alla chitarra, Roberto Franceschini al basso, Primož Podobnik alla batteria e Davide Tomasetig alle tastiere, Denise Dantas propone un concerto che alterna composizioni originali e riletture della tradizione musicale brasiliana, dove melodie raffinate, improvvisazione e groove si intrecciano con testi che raccontano la storia, la spiritualità e l’identità del suo Paese. Da anni impegnata nella diffusione della cultura brasiliana in Europa, l’artista porterà a Udine un progetto autentico e coinvolgente, anticipando anche alcuni brani del nuovo album in uscita nel 2026.

Alle 21.30, nel Giardino Loris Fortuna, Udin&Jazz, in collaborazione con il CEC – Centro Espressioni Cinematografiche e con Cinemazero di Pordenone, renderà invece omaggio a uno dei massimi capolavori della storia del cinema con la proiezione di “The General” (Come vinsi la guerra, 1926) di Buster Keaton, accompagnata dal vivo dalle musiche originali della Zerorchestra. Considerato il vertice assoluto della produzione del grande attore e regista americano, The General racconta l’avventura del macchinista Johnnie Gray durante la Guerra di Secessione, in una perfetta fusione di comicità, azione e spettacolarità cinematografica. Celebre per le sue straordinarie sequenze realizzate senza effetti speciali, tra cui l’impressionante scena del crollo del ponte con una vera locomotiva lanciata nel fiume, il film è entrato nella storia come una delle più grandi commedie mai realizzate.

Ad accompagnare la proiezione sarà la Zerorchestra, formazione da anni specializzata nella sonorizzazione dal vivo dei grandi classici del cinema muto. Sotto la direzione di Juri Dal Dan, l’ensemble – che riunisce alcuni dei migliori musicisti del panorama jazz italiano, tra cui Francesco Bearzatti, Mirko Cisilino, Luigi Vitale, Didier Ortolan, Gaspare Pasini, Romano Todesco, Luca Colussi e Luca Grizzo – costruirà una colonna sonora originale capace di dialogare in tempo reale con le immagini, restituendo al pubblico tutta la modernità e la forza espressiva del capolavoro di Keaton. I biglietti per questo evento sono acquistabili sul circuito visionario.movie o direttamente alla biglietteria la sera dell’evento.

Lunedì 13 luglio alle 12.00 tornano anche gli aperitivi jazz. All’Infopoint Udin&Jazz, “Ex Combattenti” di Piazza XX Settembre ecco “Jazz e cinema: musica e immagini in dialogo”, con Juri Dal Dan, direttore della Zerorchestra e il sassofonista Gaspare Pasini. Modera il giornalista Andrea Ioime.

Il programma completo di Udin&Jazz su www.euritmica.it .

