Al Bearzi un corso gratuito per Tecnico CAD

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo di TECNICO CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) che elabora i disegni tecnici 2D e/o 3D di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software CAD (Computer Aided Design) e cura la definizione delle schede tecniche di prodotto. Realizza lo sviluppo grafico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei pezzi e per manuali operativi con le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro, il Tecnico parte da schizzi o progetti di massima realizzati dal Progettista. Le schede tecniche, invece, vengono redatte a seguito della realizzazione del progetto. Lavora nelle imprese meccaniche di varie dimensioni, o negli studi professionali che collaborano con le aziende alla progettazione di prodotti. Intrattiene stretti rapporti con reparto produzione e con il settore vendite per far sì che il prodotto sia costantemente in linea con le esigenze del cliente, sempre nel rispetto di procedure standard di lavoro che limitano il suo grado di autonomia.

Che cosa si farà?

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali.

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

– Realizzare disegni tecnici con Software CAD 2D

– Realizzare modelli tridimensionali con Software CAD 3D

Contenuti tecnico-professionali:

– Impostazione del lavoro

– Elementi grafici, oggetti, librerie

– Testi e quote

– Stampa e condivisione

– Sostenibilità e Green transition

– Schizzi

– Modelli

– Assiomi e sottoassiemi

– Stampa e condivisione

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro e sulla sicurezza, generale e specifica.

Chi può partecipare?

Il percorso formativo si rivolge a cittadini disoccupati o occupati, residenti o domiciliati nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, di età superiore ai 18 anni.

Per la partecipazione all’operazione sono inoltre necessari i seguenti prerequisiti formali d’ingresso:

Qualificazioni professionali di livello EQF3. Sono considerate qualifiche preferenziali:

-Conduttore macchine utensili

-Montatore di sistemi meccanici

-Meccanico attrezzista procedure CAD-CAM

Oppure, diplomi di scuola superiore di secondo grado. Sono considerati diplomi preferenziali:

-Titolo di Istituto tecnico – settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolazione Meccanica e meccatronica

-Titolo di Istituto professionale – settore Industria e artigianato – indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria

-Titolo di Istituto professionale – settore Industria e artigianato – indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica.

Per una proficua partecipazione all’operazione si richiede inoltre il possesso dei seguenti ulteriori prerequisiti:

-competenze digitali di base;

-motivazione per lavorare nell’ambito dell’elaborazione disegni tecnici 2D e/o 3D

-conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 12). La durata totale è di 500 ore, di cui 260 di aula e laboratorio e 240 di stage. L’avvio è previsto per ottobre 2024 e il calendario è ancora da definirsi.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato dalla Regione FVG un attestato di qualifica di quarto livello EQF (European Qualifications Framework).

Saranno inoltre rilasciati gli attestati di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (formazione generale e specifica).

Informazioni

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA sono disponibili sul sito:

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/public/

Come partecipare?

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto.

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.