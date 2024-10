Subsonica a Trieste, gratis sabato 5 ottobre

La 56esima edizione di Barcolana apre quest’anno con un imperdibile concerto. Ospiti d’onore i leggendari Subsonica, pronti a infiammare il palco con la loro fusione di elettronica, rock e pop, regalando un’esperienza musicale unica e indimenticabile.

A causa delle previsioni meteo avverse e del forte vento previsto per la giornata di venerdì 4 ottobre, il concerto dei Subsonica a Trieste in Piazza Ponterosso, che darà ufficialmente il via a Barcolana 56, è stato posticipato a sabato 5 ottobre e l’inizio è previsto alle ore 19:00.

Vi aspettiamo per inaugurare assieme la nuova edizione della regalata velica più grande del mondo.



CONCERTO POSTICIPATO A SABATO 5 OTTOBRE 2024. ORARIO INIZIO ore 19. TRIESTE, PIAZZA PONTEROSSO. INGRESSO GRATUITO