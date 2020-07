Al Festival di Majano sabato 15 agosto “The Powerful Gospel Chorale”

Musica e solidarietà si uniscono in un appuntamento unico al Festival di Majano. Sabato 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, andrà infatti in scena l’evento benefico “A un metro da te”, che vedrà sul palco la straordinaria formazione The Powerful Gospel Chorale, diretta da Alessandro Pozzetto. Il ricavato sarà destinato interamente al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Udine, diretto dal Dott. Amato De Monte, e servirà ad implementare il sistema di informatizzazione del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, sostenendo in questo modo le terapie intensive dell’Ospedale di Udine per l’emergenza coronavirus. I biglietti per questo importante appuntamento saranno in vendita a partire dalle 10.00 di sabato 11 luglio, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito. Info e punti vendita su www.azalea.it.

Tre cori Gospel riuniti in una tra le più grandi corali stabili d’Italia: la Powerful Gospel Chorale, composta daI River Gospel Mass Choir, dal Sand of Gospel e dal Saint Lucy Gospel Choir. la Powerful Gospel Chorale, fondata nel 2009, a tutti gli effetti è un vero e proprio mass choir, diretto da Alessandro Pozzetto. Non è affatto semplice trovare, in Italia, una struttura capace di accogliere una formazione di queste dimensioni. In tutto, sono oltre 100 i coristi che ne fanno parte, affiancati da una band di musicisti professionisti, nel perfetto stile delle corali Gospel americane. Il repertorio comprende tutti i vari stili della musica Gospel, dallo Spiritual al New Gospel. Seppur sia di recente formazione, Powerful Gospel Chorale si è già esibita in ambiti benefici con stile e organizzazione professionale, dal grande Teatro Giovanni da Udine e dell’Arena di Verona (con Mario Biondi & Big Orchestra) ai palchi della Slovenia, o ancora con l’Italian Gospel Choir (il coro nazionale) in piazza Duomo a Milano e ha proseguito con un tributo a Laura Pausini al Chiambretti Muzik Show, su Italia 1. Fra le tante anche le partecipazione alle seguenti trasmissioni mediaset: Striscia la notizia, Verissimo e La repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.

Il direttore Alessandro Pozzetto si è esibito sul palco dell’Arena di Verona per ben tre volte, nel 2010 con Stevie Wonder (accompagnandolo anche nella tappa svizzera del tour europeo), nel 2011 con Mario Biondi e con Adriano Celentano nel 2012. Lo stesso anno diventa direttore dell’Italian Gospel Choir, nazionale italiana di Gospel. Nel 2014 si trasferisce per un periodo in America per approfondire la sua esperienza nella musica Gospel. Viene accolto da diverse comunità a New York, a Chicago e in New Jersey dove condivide e studia non solo la parte tecnica di questo stile, ma vive in profondità l’aspetto spirituale inscindibile per chi vuole cantare il Gospel. Ad oggi dirige: Italian Gospel Choir (Coro Gospel Nazionale), Powerful Gospel Chorale, River Gospel Mass Choir (Ponte della Priula -TV), Sand of Gospel (Lignano Sabbiadoro), Saint Lucy Gospel Choir (Prata di Pordenone), Fano Gospel Choir (Fano-Marche). Nel 2016 partecipa alle riprese del brano, “Better” di Hezekiah Walker uno dei più grandi esponenti della musica Gospel mondiale, con la sua Powerful Gospel Chorale.

Ha inoltre collaborato con Bob Singleton, Calvin Bridges, Cheryl Porter, Damien Sneed, Cedric Shannon, Sherrita Duran, Donald Lawrence Hezekiah Walker, Stefanie Minatee, Dexter Walker.

Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

